Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu'ndan Renault ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Markanın ikonik sedanı Megane ile ilgili konuşan Bahaettin Tatoğlu, bu otomobilin üretiminin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Gazeteci Emre Özpeynirci, CNBC-e'de sunduğu Oto Ekonomi programında MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu'nu ağırladı. Renault'un geleceğine ilişkin konuşan Bahaettin Tatoğlu, markanın en çok sevilen otomobillerinden Megane ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Renault Megane için yolun sonunun göründüğünü gözler önüne seriyor.

Renault Megane, yıllardır üretilen ve Türkiye'de çok sevilen otomobillerden bir tanesi. Ancak Fiat Egea ve Ford Focus gibi rakiplerinin başına gelen son, bir gün Megane için de yaşanacak. Yapılan açıklama Megane'ın hâlâ birkaç yıl daha yollarda olacağını gözler önüne seriyor ancak ikonik sedan otomobil, bu sürenin sonunda üretimden kalkacak. Peki bu durum ne zaman gerçekleştirilecek?

Renault Megane üretimi 2027 yılında sona erecek!

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Renault Megane üretimi, 2027 yılının sonunda bitecek. Karsan tarafından üretilen otomobil, bu tarihten sonra yeni bir karar alınmaması hâlinde tarihin tozlu raflarına gömülecek. Bahaettin Tatoğlu, bu süreçte Renault Megane satışlarının biraz daha artacağını düşündüğünü ifade ediyor.

İlk kez 1988 yılında konsept olarak gösterilen Renault Megane, 1995 yılı itibarıyla yollara indi. Bugüne kadar 4 nesil gören otomobil, birkaç yıldır Karsan'ın Bursa'daki fabrikasında üretiliyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da Türkiye'de en çok satan otomobiller listesinde zirveyi zorlayacak model, 2024 yılında 40.077 adet satmıştı. Bakalım 2027 yılının sonuna kadar üretilecek Renault Megane, o zamana kadar yeni satış rekorlarına imza atabilecek mi...

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu'nun açıklamasını aşağıdan izleyebilirsiniz:

