Renault, 600 kilometre menzilli yeni elektrikli TIR'ını duyurdu. Renault, elektrikli TIR'ı ile şirketlere en optimize maliyet-menzili sunacağını ifade ediyor.

Fransız otomotiv devi Renault, yeni elektrikli TIR'ı 2025 model "E-Tech T"yi duyurdu. Mevcut 400 kilometre menzilli modeli ciddi şekilde geliştiren Renault, 2025'in ikinci yarısı itibarıyla satışa sunulacak modelde tek şarj ile 600 kilometre menzil sunuyor.

Ancak Renault, elektrikli TIR'lar konusunda nihai amacını tek şarj ile gidilebilen menzili uzatmak değil araçları optimize etmek olarak açıklıyor.Bildiğiniz gibi elektrikli TIR'lar, otomobillerin aksine ticari kullanım için üretiliyor. Dolayısıyla aracın şirketler için maliyet tasarrufu sağlaması diğer niteliklerinden çok daha önemli.

Renault, tek şarj ile daha uzun menzil için daha büyük bataryalara ihtiyaç duyulduğunu ancak daha büyük bataryanın aracın ağırlığını artırdığını, bunun da şirketler için her zaman maliyet tasarrufu anlamına gelmediğini ifade ediyor. Nihayetinde araç ağırlığı arttıkça onu hareket ettirmek için ihtiyaç duyulan güç de artış gösteriyor.

Renault, menzil yarışına girmektense menzil-maliyet optimizasyonu sağlamak istediğini belirtti. Yani tek şarj ile en uzun menzili sunmaktansa hızlı şarj teknolojileri, şarj istasyonu alt yapısı ve ideal batarya boyutuyla şirketler için kilometre başına minimum maliyet çıkarmayı hedefliyor.

Renault Trucks E-Tech T 2024'ün tanıtım videosu bu şekildeydi