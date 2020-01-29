Researchgate Nedir, Nasıl Kullanılır?

Araştırmacıların bilgi cenneti olan Researchgate nedir ve nasıl kullanılır sorularının cevaplarını derledik. Akademi, bilim, sağlık ve teknoloji alanında çalışanların ortak paylaşım platformu hakkında neler biliyoruz?

Akademisyenler ve bilim insanlarını bir araya getiren Researchgate, bir bakıma bilgi cenneti gibi. Researchgate Türkçe desteği bulunmuyor ama birçok Türk akademisyen ve bilim insanı tarafından kullanılıyor. Merak ettiğiniz hemen hemen her alanda bilimsel tez, makale ve içeriğiniz ve daha birçok konuda yerli yabancı üyelerden destek almayı mümkün hale getiriyor.

Researchgate, öğrenciler tarafından da çok fazla kullanılıyor. Researchgate "search" kısmında yukarıda da bahsettiğimiz gibi tezler, makaleler ve daha birçok konuda bilgiyi aratarak bulabilirsiniz. Bunun dışında direkt bir konu hakkında özel sorular da sorabilirsiniz. Gelin şimdi Researchgate nedir ve nasıl kullanılır sorularının cevaplarına beraber bakalım.

Researchgate nedir?

Researchgate, Türkçede Araştırma Kapısı anlamına gelen ismiyle, bilimsel araştırmaların bulunduğu bir yayıncılık platformu. Bilim insanları ve araştırmacıların haberleşmelerini ve bilgilerini paylaşmalarını sağlayan profesyonel bir ağ. Dünyanın dört bir yerinden 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Web sitesi üzerinden hizmet veren sistemin şimdilik sadece Researchgate iOS mobil uygulaması bulunuyor.

Researchgate Türkiye üniversitelerinden birçok araştırmacı ve öğrenci üyeye de sahip. Gerek bu kişilerle iletişim kurabilir, gerek dünyanın her yerinden akademisyenler ve bilim insanlarıyla iletişime geçebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her konuda araştırma veya veri paylaşımı yapılıyor. Bu paylaşımları kendi makalenizde, tezinizde veya farklı işler için de kullanabilirsiniz.

Researchgate nasıl kullanılır?

Önce siteye üye olmalısınız:

Researchgate kaydolma seçenekleri arasında birden fazla üye tipinden birini seçebiliyorsunuz. Akademisyen, öğrenci, bilimsel ve teknoloji alanında ürün geliştirenler, AR-GE uzmanları, hükümet ve STK çalışanları, tıp alanında çalışanlar üye olabiliyorlar. Bunun dışında bir de gazeteci ve serbest olarak çalışan bilim insanları katılabiliyor. Diğer herkes üye olmadan araştırma yapabiliyor.

Researchgate giriş sayfasında Facebook gibi çeşitli sosyal medya platformu aracılığıyla giriş yöntemi bulunuyor. Ancak şimdilik bu yöntemler geçerli değil. Çünkü sistem sizin gerçek bir akademisyen veya bilim insanı olduğunuzu, yani bir bakıma üyelik için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol ediyor. Eğer gerekli bilgileri veremezseniz üye olamıyorsunuz.

Researchgate makale ekleme nasıl yapılır?

Researchgate hesabı oluşturmak için gerekli şartları sağladıysanız artık kendi araştırmalarınızı makale olarak ekleyebilirsiniz. Sitede global olarak İngilizce kullanılıyor. Yani Researchgate Türkçe makale yayımlamak için doğru yer olmayabilir. Ancak yine de birçok Researchgate Türkiye üyesi, kendi dillerinde makale yayınlamış. Siz de kendi makalenizi yayınlayabilirsiniz.

Sitenin sağ üst kısmında yer alan “Add New” seçeneğine tıklayarak hangi konuda makale eklemek istediğinizi seçebilirsiniz. Bu bir araştırma da olabilir, bir konu hakkında veriler paylaşmak da. Zaten açılan menüde hangi konuda makaleler yayınlayabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Böylece makalenizin konusu hakkında arama yapanlar daha rahat bir şekilde ulaşabiliyor.

Makale eklerken dikkat edilmesi gereken bir şey var. Makalenizi tamamladıktan sonra size herkese açık mı yoksa kapalı mı olacağını soracak. Bu noktada eğer açık derseniz isteyen herkes makaleyi indirebilir; kapalı derseniz de makalenizi indirmek isteyenler sizden izin almak zorunda kalacak. Makaleyi yayınladıktan sonra istatistikleri de görebiliyorsunuz.

Researchgate atıf ekleme nasıl yapılır?

Bir Researchgate makalesi yazarken farklı kaynaklardan destek alabilirsiniz. Bu araştırmanızı desteklemek için de olabilir, farklı bir görüşü aktarmak için de. Kaynak göstermek aynı zamanda makalenin güvenilirliğini ve kalitesini de artıracaktır. Bu nedenle mutlaka farklı bir kaynaktan bilgi paylaşırken atıf ekleme yapılmalı. Atıf eklemenin de farklı kuralları var diyebiliriz.

Bir alıntı yaparken yani atıf eklerken kaynağa yönlendirme yapmanız, tüm ulaşılabilir bilgileri vermeniz çok önemli. Sadece alıntıyı paylaşıp, kaynak siteyi vermek yerine tüm bilgileri vermeniz gerekiyor. Yaygın atıf ekleme şeklinde kaynak yazarının ismi, yayın tarihi, nerede yayınlandığı ve kaynak ismi yer alıyor. Yazarın unvanı ve kaynak bir kitap ise kitabın cilt ve sayfasına kadar bilgilerin verilmesi gerekiyor.

Bir makale ekledikten sonra sizin de makaleniz alıntılanabilir. Yani bir başkası makalesinde kaynak olarak sizin araştırmanızı göstermiş ve size atıfta bulunmuş olabilir. Bunu Researchgate istatistikler sayfasında görebiliyorsunuz. Kaç kişinin Researchgate atıf ekleme işlemi yaptığını, kaç kere okunduğunu ve birkaç bilgiyi daha bu sayfada bulabilirsiniz.

Researchgate puanı nedir?

Site içerisinde her üyenin puanı bulunuyor. Buna da Researchgate puanı (RG Score) deniliyor. Temel olarak bir makale yayınladığınız zaman makalenin niteliği ve okuyanların RG puanına göre puan kazanıyorsunuz. Yani makalenizi yüksek puana sahip kişiler okursa sizin de puanınız artıyor. Bilimsel itibar olarak da adlandırılan bu sistem kapatılamıyor. Herkes kaç puana sahip olduğunuzu görüyor.

RG puanları haftada bir hesaplanıyor. Genel olarak puanınızın artması için yazdığınız makalelerin olumlu geri dönüş alması ve sitede etkin bir kullanıcı olmanız gerekiyor. RG puanı ne kadar yüksekse diğer kullanıcılara görünme ihtimaliniz de o kadar yüksek oluyor. Researchgate puanı nasıl arttırılır sorusu içinse aslında çok basit bir cevap verilebilir.

Puanınızı artırmak için öncelikle düşük etkileşim ve puan alan içeriklerinize bir göz atın. Nelerin olumsuz sonuçlar getirdiğini veya eksik olduğunu bulun. Daha sonra yeni bir proje oluşturun ve önceki makalelerinizi güncelleyerek paylaşın. Bunun dışında diğer araştırmacılara cevaplar verin. Sitede etkin olmaya çalışın. Farklı araştırmaları yorumlayın. Bunlar kısa vadede size geri dönüş sağlayacaktır.

Researchgate üzerinden nasıl makale indirilir?

Herkese açık şekilde paylaşılan makaleleri gönül rahatlığıyla Researchgate sitesinden indirebilirsiniz. Ancak kapalı makaleler için öncelikle siteye üye olmanız gerekiyor. Ardından da araştırmanın yazarından indirmek için izin almanız gerek. Eğer izin verirse araştırmayı veya farklı konulardaki makaleleri indirebilirsiniz.

Piyasada birçok Researchgate downloader sitesi var. Ancak bu sitelerin birçoğu daha önce telif hakkı nedeniyle yasaklanmış ve kanunen de kullanılması yasak siteler. Söz konusu sitelerden makalelere erişmek yasa dışı olarak görünüyor. Diğer taraftan bilginin ücretli ya da güçlüklerle paylaşılmasına da karşı çıkan çok sayıda araştırmacı bulunuyor. Nitekim Researchgate platformu, bilgiye ulaşmak isteyenin biraz uğraşmasını gerektiren yapısıyla dikkat çekiyor.

Researchgate nedir ve nasıl kullanılır sorularının cevapları bu şekilde. Akademi, bilim, sağlık ve teknoloji alanlarında çalışıyorsanız bu site sizin için tam bir bilgi cenneti olacaktır. Bunun dışında Researchgate öğrenci giriş sayfasından da öğrenciler tezleri veya farklı araştırmaları için destek alabilirler.