Resident Evil 2: Remake Sahiplerine Ücretsiz DLC Müjdesi

Tüm dünyada aldığı olumlu geri dönüşlerle Capcom'un yüzünü güldüren Resident Evil 2: Remake için ücretsiz genişleme paketi yolda.

25 Ocak'ta resmi çıkışını gerçekleştirdiği anda %100 zamlanarak 200 TL'den 400 TL'ye çıkan Resident Evil 2: Remake, yaşanan bu olumsuzluğu bir kenara bırakırsak son dönemlerin; hatta belki de oyun tarihinin en iyi remake yapımı olmayı başardı.

Capcom, oyun dünyasında duyulan heyecan sürerken ücretsiz genişleme paketinin de müjdesini oyunculara verdi. 15 Şubat'ta oyunu satın alan herkese ücretsiz olarak verilecek olan Ghost Survivors modunda, 3 farklı 'ya böyle değil de böyle olsaydı' senaryosuyla, Raccoon City'ye hiç ulaşamamış 3 talihsiz ruhun hikayesine tanıklık edeceğiz.

Resident Evil 2, doğal olarak hikayesi bilinen bir yapım olduğu için alternatif senaryolar ve oyun modlarıyla genişletilecek.