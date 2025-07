Capcom, Resident Evil markasını mobil platformlara taşıyan yeni oyunu “Survival Unit” için ilk resmi fragmanı yayınladı. Strateji odaklı yapım, serinin ikonik karakterlerini çoklu evren kurgusu eşliğinde bir araya getiriyor.

Resident Evil evreni, bu kez bambaşka bir deneyimle mobil platformlarda karşımıza çıkıyor. Capcom’un tanıttığı Resident Evil: Survival Unit, tamamen yeni bir yapım olarak geliştiriliyor. Leon S. Kennedy, Jill Valentine ve Claire Redfield gibi serinin tanıdık yüzleri, bu yapımda çoklu evren temasının yardımıyla aynı hikâyede buluşuyor. Geliştirici ekip, bu yeni evrenin Resident Evil evreninden ilham aldığını fakat klasik ana senaryodan ayrıldığını belirtiyor.

Oyunun temel yapısı üsten bakışlı, üs kurmalı ve gerçek zamanlı savaşlara dayalı olacak şekilde tasarlanmış. Her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Bazı karakterler çevresel öğelerle etkileşime girerek savaş alanında avantaj sağlayabiliyor. Böylece oyuna daha derin bir strateji katmanı ekleniyor. Oyunda ayrıca serinin hayranlarının yakından tanıdığı Weapons Merchant (Silah Tüccarı) da yer alıyor. Savaş öncesi ekipman ve cephane desteği bu karakter üzerinden sağlanıyor.

İşte yapılan sunum ve oyun içi videolar:

Resident Evil: Survival Unit, Capcom’un gözetiminde Joycity ve Aniplex ortaklığıyla geliştiriliyor. Joycity; 3on3 FreeStyle Rebound gibi rekabetçi oyunlarla bilinirken Aniplex; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 ile adını duyurdu. Her iki stüdyo da Capcom’la yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtiyor.

Ne Zaman Çıkacak?

Oyun, 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Ücretsiz olarak sunulacak olan yapım, isteğe bağlı oyun içi satın alımlar içerecek. Dileyen oyuncular şimdiden istek listesine ekleyebiliyor. Bu mobil oyun, Resident Evil hayranlarını bekleyen bir diğer yapım olan Resident Evil: Requiem öncesi seriyi gündemde tutmayı hedefliyor. Requiem, ana serinin dokuzuncu halkası olarak tanıtılmıştı ve 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya çıkacak.