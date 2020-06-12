Resident Evil Oyunları, 100 Milyonun Üzerinde Sattı

Geçtiğimiz yıllarda yeni bir dijital satış stratejisine geçiş yapan Japonya merkezli oyun geliştiricisi Capcom, Resident Evil serisinin toplamda 100 milyon satışı geçtiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden biri olan Capcom, bugün kendi sitesi üzerinde paylaştığı yazılı basın açıklamasında, şirketin ününü büyük oranda borçlu olduğu oyunlardan biri olan Resident Evil serisinin toplamda 100 milyon satışı aştığını duyurdu ve Resident Evil, şirket tarihinde 100 milyon satışı geçen ilk oyun serisi oldu. Ayrıca açıkladığı satış rakamlarının yanı sıra Capcom, son birkaç yıldır satışlarda nasıl yeni stratejiler izlediklerini de açıkladı.

Birçok filme, çizgi romana ve kitaba uyarlanan Resident Evil, ilk olarak 1996 yılında piyasa sürülmüştü. 1996'dan bu yana ana oyunları ve remake'leriyle beraber 10'un üzerinde oyuna sahip olan seri, oyun dünyasında en çok tanınan oyun serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sene nisan ayında çıkan son remake Resident Evil 3, sadece iki ayda 2 milyon kopyanın üzerinde satarken serinin son ana oyunu olan Resident Evil 7 Biohazard, piyasa sürüldüğü 2017 yılından bu yana 7,5 milyon kopya satmış durumda. Toplam 100 milyonu aşan satışların %80'iyse Japonya dışındaki ülkelerden geliyor.

Capcom nasıl bir satış stratejisi izliyor?

Kendi sitesi üzerinden yayınladığı basın açıklamasında Capcom, geçtiğimiz son birkaç yıldır yeni bir dijital satış stratejisi izlediklerini belirtiyor. Capcom, bu yeni stratejileriyle 250 farklı ülke ve bölgeye göre oyunlarının fiyat politikalarını düzenleyerek hem oyunlarının raf ömrünü artırıyor hem de müşteri kitlesini genişletebiliyor. Ayrıca Resident Evil serisinin uyguladıkları yeni politikalar sonucunda bu denli başarıya ulaştığını belirten Capcom, bir oyun serisi için tutarlı tarihler belirlemenin de oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca sürekli gelişen teknolojinin imkânlarından faydalanarak eski oyunlarını remake olarak kullanıcılara yeniden sunan Capcom, bu sayede de Resident Evil serisinin ismini güçlü bir şekilde ayakta tutmayı başarıyor.

Capcom'dan gelen tek haber Resident Evil'ın satış rakamları değil. Şirket ayrıca 2021 yılında yeni nesil konsollara ve PC'ye gelecek olan yeni oyun Resident Evil Village'ı da duyurdu. Resident Evil 7'nin baş kahramanı Ethan olarak tekrar maceraya atılacağımız Resident Evil Village, daha şimdiden serinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.