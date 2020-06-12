Resident Evil Village, PlayStation 5 İçin Duyuruldu

Popüler korku oyunu serisi Resident Evil'ın en karanlık oyunu olarak nitelendirilen Resident Evil Village, PlayStation 5'in lansmanında duyuruldu. Gelen bilgilere göre oyun 2021 yılında oyuncularla buluşacak.

Korku oyunu tutkunlarının en az bir defa yolunun kesiştiği efsane korku oyunu serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village, PlayStation 5 için Sony tarafından düzenlenen özel etkinlikte duyuruldu. Oyun, ilk olarak PlayStation 5 için doğrulansa da ilerleyen günlerde Resident Evil Village'ın Xbox Series X ve PC için de geleceğini duyabiliriz.

Bir önceki oyun Resident Evil 7 Biohazard'ın devamı niteliğinde olacak Resident Evil Village, baş karakter Ethan Winters ile maceraya atılmanıza imkân verecek. Capcom’un oyun geliştiricilerinin RE Engine konusundaki tecrübelerini konuşturduğu oyun, oldukça farklı bir hayatta kalma / korku deneyimi sunacak.

Resident Evil Village, 2021'de oyuncularla buluşacak:

Baş karakter Ethan Winters'ın Resident Evil 7 Biohazard'daki olaylardan birkaç yıl sonra kayıp karısı Mia'yı aramak için gittiği gizemli köyde Chris Redfield ile yaşadıklarının konu edinildiği oyunda PlayStation 5'in grafik özelliklerinin yerinde kullanıldığı görülüyor. Oyunun grafiklerine bakınca bizi oldukça kaliteli bir oyunun beklediğini söylemek mümkün.

Birinci şahıs bakış açısının geri dönüşü, oyuncuları mutlu ederken Sony tarafından paylaşılan bir diğer bilgi, oyunda savaş ve keşif üzerine daha fazla odaklanılacak olması. Bu da oyunun oynanabilirliğini iyileştirecek ögelerden biri.

Sony'nin PlayStation 5 etkinliğinde yayınladığı duyuru videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sony, ayrıca oyun hakkında daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını söyledi. Son olarak oyunun 2021 yılında geleceğini ve PS5 için onaylanan tüm oyunlara bağlantıdan ulaşabileceğinizi hatırlatalım.

PlayStation 5 için yayınlanan Resident Evil Village fragmanı: