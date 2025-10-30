Tümü Webekno
Resident Evil Requiem Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı

Capcom'un merakla beklenen korku oyunu serisinin en yeni oyunu Resident Evil Requiem nihayet ön siparişe açıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Korku türünün oyun sektöründeki en popüler serilerinden biri olan Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil Requiem nihayet ön siparişe açılmış durumda.

Ülkemizdeki fiyatlara baktığımızda ön sipariş için en uygun yer PC tarafında Steam gibi görünüyor. Konsol tarafında ise fiyatlar benzer. Hadi gelin, fazla uzatmadan hep birlikte bakalım.

Resident Evil Requiem ön sipariş fiyatları

Resident Evil Requiem

Platform Fiyat
Steam (PC) 52.49$
Epic Games Store (PC) 2999 TL
PlayStation Store (PS5) 3.449 TL
Xbox Store (Xbox Series S/X) 3.449 TL

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun Deluxe Edition'ı satılıyor olsa da herhangi bir erken erişim olanağı tanımıyor. Yani Standart paketi alıp beklemeye başlayabilirsiniz.

Peki siz Resident Evil Requiem'in ön sipariş fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

