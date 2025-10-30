Resident Evil Requiem Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı

Capcom'un merakla beklenen korku oyunu serisinin en yeni oyunu Resident Evil Requiem nihayet ön siparişe açıldı.

Korku türünün oyun sektöründeki en popüler serilerinden biri olan Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil Requiem nihayet ön siparişe açılmış durumda.

Ülkemizdeki fiyatlara baktığımızda ön sipariş için en uygun yer PC tarafında Steam gibi görünüyor. Konsol tarafında ise fiyatlar benzer. Hadi gelin, fazla uzatmadan hep birlikte bakalım.

Resident Evil Requiem ön sipariş fiyatları

Platform Fiyat Steam (PC) 52.49$ Epic Games Store (PC) 2999 TL PlayStation Store (PS5) 3.449 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 3.449 TL

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun Deluxe Edition'ı satılıyor olsa da herhangi bir erken erişim olanağı tanımıyor. Yani Standart paketi alıp beklemeye başlayabilirsiniz.

Peki siz Resident Evil Requiem'in ön sipariş fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.