Seriyi Köklerine Döndürecek Resident Evil Requiem'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Korku severlerin bir numaralı serisi Resident Evil'in yeni oyunu Resident Evil Requiem'e dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Hayatta kalma korku türünün öncülerinden olan Resident Evil serisi, yeni oyunu Resident Evil Requiem ile serinin köklerine dönecek. Raccoon City'nin küllerinden doğan yeni bir kâbusu merkezine alacak olan yapım, hem tanıdık mekânları hem de yepyeni bir karakteri bizlerle buluşturacak.

Oyuncuları bir kez daha gerilimin ve çaresizliğin doruklarına taşıyacak olan bu yeni macera, şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Biz de bu içeriğimizde Resident Evil Requiem'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Resident Evil Requiem konusu

Resident Evil Requiem, serinin ikonik şehri Raccoon City'nin nükleer bir saldırıyla yok edilmesinden yaklaşık 30 yıl sonrasını konu alıyor. Oyuncular, Resident Evil Outbreak'ten tanıdığımız Alyssa Ashcroft'un kızı olan yeni bir karakteri, FBI ajanı Grace Ashcroft'u yönetecek.

Annesinin geçmişte yaşadığı travmatik olayların izini süren Grace, kimliği belirsiz bir hastalığın yol açtığı ölümleri araştırmak üzere Wrenwood Hotel'e görevlendirilir. Bu soruşturma, onu Raccoon City'nin harap olmuş kalıntılarına ve Umbrella Corporation'ın karanlık sırlarına doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkaracaktır. Oyun, Grace'in hem kendi geçmişiyle yüzleşmesini hem de şehri saran yeni biyolojik tehdidi ortaya çıkarma mücadelesini anlatacak.

Resident Evil Requiem nasıl bir oyun?

Resident Evil Requiem, serinin son oyunlarında olduğu gibi hayatta kalma-korku ve aksiyon öğelerini bir araya getirecek. Yapılan açıklamalara ve gösterilen oynanış videolarına göre oyunculara hem birinci şahıs (FPS) hem de üçüncü şahıs (TPS) kamera açıları arasında geçiş yapma imkânı sunulacak.

Bu özellik, oyuncuların oyunu kendi tercihlerine göre deneyimlemelerine olanak tanıyacak. Raccoon City'nin yıkıntıları arasında geçen oyun, keşif ve bulmaca çözme unsurlarını da barındıracak. Oyuncular, sınırlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da karşılarına çıkacak olan yeni ve korkutucu düşmanlarla mücadele edecekler.

Resident Evil Requiem çıkış tarihi

Capcom tarafından yapılan resmî duyuruya göre Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek.

Resident Evil Requiem hangi platformlarda var?

Oyun, yeni nesil konsollar ve PC için geliştirilmektedir. Resident Evil Requiem'in çıkış yapacağı platformlar şunlar:

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PC

Nintendo Switch 2

Resident Evil Requiem fiyatı ne kadar olacak?

Resident Evil Requiem'in resmî satış fiyatı henüz Capcom tarafından açıklanmadı. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça standart ve özel sürüm fiyatlarının duyurulması bekleniyor ama güncel AAA oyun fiyatlarının 69.99$ olduğu düşünüldüğünde Resident Evil Requiem'in de minimum 69.99$ fiyat etiketiyle çıkacağını söyleyebiliriz.

Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri

Resident Evil Requiem'in sistem gereksinimleri henüz açıklanmış değil. Açıklandığında sizler için burayı güncelleyeceğiz.