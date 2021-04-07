Resident Evil Village'ın Orijinalinde Çıplak Cadılar Varmış

Resident Evil Village’ın sanat yönetmeni Tomonori Takano'ya göre oyunun orijinal konseptinde çoğunlukla çıplak cadılar bulunuyormuş. Oyunun yönetmeni, "tuhaf" fikirler üretmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Oyun dünyasının korku/gerilim kategorisindeki en popüler yapımlarından biri olan Resident Evil serisinin 8. oyunu olarak karşımıza çıkacak Resident Evil Village’ın oyunseverler ile buluşmasına 1 ay gibi kısa bir süre kala Capcom, oyunun içeriği ile ilgili olarak IGN’e dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Oyunun sanat yönetmeni Tomonori Takano tarafından yapılan açıklamalara göre Resident Evil Village’ın orijinal konseptindeki yüz cadı, büyük oranda çıplak olacaktı. Oyun yönetmeni olan Morimasa Sato ise seriyi yeni bir yöne çekmek için planlama aşamasındayken geliştirici ekibi mümkün olduğunca çok “tuhaf” fikri denemeye teşvik ettiğini belirtiyor.

“İşe niş bir fikirle başlayıp onu yavaş yavaş büyüten bir ekip değiliz” diyen Sato, yeni fikirler denediklerini, ekstrem fikirlerin peşinden koştuklarını, geliştirme aşamasında fikirlerin saf dehşetten sıyrılmaya başladığını bu nedenle de nihayetinde yapımı yeniden “dehşet” içeriğine dönüştürmeleri gerektiğini ifade etti.

Morimasa Sato, Resident Evil Village ile ilgili olarak “Kalenin önünde sıska korkuluklara benzeyen kanları alınmış bedenler görebilirsiniz ve hepsi erkek. Burası, kadınların çok güçlü olduğu bir ortam” ifadelerini kullanarak oyunda nasıl bir dünya ve “dehşet” ile karşılaşacağımızın ipuçlarını veriyor.

Oyunun 2 metre 90 santimetre boyundaki dev kontesi Leydi Dimitrescu, Resident Evil Village’ın ana kötüsü olacak. Capcom, serinin 8. büyük yapımı ile ilgili açıklamasını, “Resident Evil serisinin sekizinci devam oyunu olan Resident Evil Village'da eşsiz bir korku deneyimi yaşa. Detaylı grafikler, heyecan verici birinci şahıs aksiyonu ve ustaca bir hikaye anlatımıyla korkmak hiç bu kadar gerçekçi ve kaçınılmaz olmadı” şeklinde yapıyor.

Bilmeyenler için; Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil Village, 7 Mayıs tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Stadia ve PC için piyasaya sürülecek. RE Engine oyun motoru üzerine geliştirilen yapımın Resident Evil serisinin en görkemli ve ürkütücü yapımı olması bekleniyor.