Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle iki ve üç tekerlekli araçların çevresel ve tahrik performans şartları güncellendi.

Resmî Gazete'nin 16 Kasım 2024 tarihli sayısı yayımlandı. Bu sayıda çeşitli yönetmelik ve tebliğlerde değişiklikler ile bazı kurul kararları yer aldı. İki veya üç tekerlekli araçlar ile dört tekerlekli motosikletlerin çevresel ve tahrik ünitesi performans şartlarını belirleyen yönetmelikte yapılan güncellemeler dikkat çekti.

Yönetmelik değişiklikleri, “İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/134/2014)” üzerinde yapıldı. Bu düzenlemelerle araçların çevresel uyumluluk ve performans standartları güncellendi. Gümrük Genel Tebliği’nde (Transit Rejimi) yapılan değişikliklerle transit rejiminin uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

Enerji piyasası için EPDK'nın 7 ve 14 Kasım kararları

"MADDE 1- 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/134/2014)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen hususlar; araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelere verilen herhangi bir AB tip onayını, söz konusu araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelere uygulanan ilgili şartlar değiştirilmediği veya bu Yönetmeliğe yeni şartlar eklenmediği sürece geçersiz kılmaz.

(2) Onay kuruluşu, birinci fıkrada belirtilen AB tip onaylarının kapsam genişletmelerini düzenlemeye devam eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin EK I’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin EK II’sinin 5.2.3.6.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.2.3.6.1. Saf gazlar

Kalibrasyon ve işlemler için gerekli ise aşağıda belirtilen saf gazlar sağlanmalıdır:

Saflaştırılmış nitrojen: (saflık: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);

Saflaştırılmış sentetik hava: (saflık: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) hacimce %18 ile %21 arasında oksijen içeriği;

Saflaştırılmış oksijen: (saflık > %99,5 hacimce O2);

Saflaştırılmış hidrojen (ve helyum veya nitrojen içeren karışım): (saflık ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2, hacimce %39 ile %41 arasında hidrojen içeriği);

Karbon monoksit: (minimum saflık %99,5);

Propan: (minimum saflık %99,5);”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin EK V’inin İlave 3’ünün 4.7.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Hidrokarbon analizörü yakıt gazı (%40 ± 2 hidrojen ve 1 ppm'den az C1 eşdeğer hidrokarbon, 400 ppm'den az CO2 içeren helyum veya azot dengesi);”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin EK VI’sının İlave 1’inin 2.7.6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.7.6. Vites değişimleri Ek II'nin 4.5.5 inci maddesinde belirtilen kılavuza göre yapılır. Alternatif olarak, onay kuruluşu tarafından onaylanması halinde imalatçı tarafından tüketiciye sağlanan kılavuz kullanılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin EK IX’unun 2.4.3 üncü maddesinde yer alan Tablo 8-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK X’unun İlave 2.2’sinin 3.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür."

Resmî Gazete'nin bu sayısında yer alan düzenlemeler, çeşitli alanlarda önemli değişiklikler getirdi. Yönetmelik ve tebliğlerde yapılan bu güncellemeler ilgili sektörlerdeki uygulamalara yeni bir yön veriyor olacak.