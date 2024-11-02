Resmî Gazete'de Yayımlandı: İthal Otomobillere Ek Gümrük Vergisi Geldi!

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Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, ithal otomobillerde %10 ek gümrük vergisi uygulanmaya başladı. Yeni düzenleme hakkında detaylar verildi.

Türkiye, otomobil ithalatında yeni bir düzenlemeye giderek, Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli araçlara uygulanan ek mali yükümlülükleri genişletti.

Yeni karar, Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli araçları da kapsayarak, ithalat sürecine %10'luk ek gümrük vergisi getirecek.

Gümrük vergisindeki artış, otomobil alıcılarını nasıl etkileyecek?

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Resmî​ Gazete'de yayımlanan karara göre, Avrupa Birliği üzerinden A.TR belgesi ile Türkiye’ye ithal edilen muhtelif binek otomobiller için artık toplamda %20 gümrük vergisi ödenecek. A.TR belgesi bulunmayan araçlar ise %10 gümrük vergisi ödemeye devam edecek.

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, otomobil alıcılarının fiyatlarının artması bekleniyor. Yeni düzenleme, 30 gün içerisinde geçerli hale gelecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak. Ek gümrük vergisi, özellikle tercihli ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden gelen araçlar için etkili olacak.
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