Return to Silent Hill fragmanı yayınlandı

Silent Hill 2 oyununa dayanan “Return to Silent Hill” filmi için ilk fragman yayınlandı. Film 13 Şubat 2026’da vizyona girecek.

Christophe Gans’ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu “Return to Silent Hill” için ilk fragman yayınlandı. Film, 2006’daki ilk Silent Hill uyarlamasından sonra serinin sinemaya dönüşünü simgeliyor.

Film, Silent Hill 2’nin ana karakteri James’in kayıp aşkı Mary’yi aramak için Silent Hill’e dönüşünü konu alıyor. Fragman, oyunun psikolojik gerilim atmosferini başarıyla yansıtıyor.

Başrolde Jeremy Irvine (James) ve Hannah Emily Anderson (Mary) yer alıyor. Film, hem oyun hayranlarını hem de korku severleri hedefliyor.

“Return to Silent Hill”, 13 Şubat 2026’da vizyona girecek. Yayınlanan fragman, nostalji ve korkuyu bir araya getirerek beklentileri yükseltti.