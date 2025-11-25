Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Return to Silent Hill fragmanı yayınlandı

Silent Hill 2 oyununa dayanan “Return to Silent Hill” filmi için ilk fragman yayınlandı. Film 13 Şubat 2026’da vizyona girecek.

Return to Silent Hill fragmanı yayınlandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Christophe Gans’ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu “Return to Silent Hill” için ilk fragman yayınlandı. Film, 2006’daki ilk Silent Hill uyarlamasından sonra serinin sinemaya dönüşünü simgeliyor.

Film, Silent Hill 2’nin ana karakteri James’in kayıp aşkı Mary’yi aramak için Silent Hill’e dönüşünü konu alıyor. Fragman, oyunun psikolojik gerilim atmosferini başarıyla yansıtıyor.

Başrolde Jeremy Irvine (James) ve Hannah Emily Anderson (Mary) yer alıyor. Film, hem oyun hayranlarını hem de korku severleri hedefliyor.

“Return to Silent Hill”, 13 Şubat 2026’da vizyona girecek. Yayınlanan fragman, nostalji ve korkuyu bir araya getirerek beklentileri yükseltti.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim