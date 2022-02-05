Sosyal Medya Fenomeni Reynmen'in Annesine Silahlı Gasp

'Reynmen' ismi ile tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş, Başakşehir'deki evinde silahlı gaspa uğradı. Daha sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 yaşındaki ünlü YouTuber ve şarkıcı ‘Reynmen’, gerçek adıyla Yusuf Aktaş, yıllardır ülkemizin en popüler sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Gelen yeni haberlere göre milyonlarca takipçiye sahip olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde korkutucu bir haber aldı.

Açıklamalara göre 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Reynmen’in annesi Nesibe Aktaş, geçtiğimiz haftalarda evinde silahlı gaspa uğradı. Olayın 29 Ocak tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesinde gerçekleştiği, saldırganın Nesibe Aktaş’ın telefonunu çaldığı ifade edildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gelen haberlere göre 29 Ocak Cumartesi günü Başakşehir’in Başak Mahallesi’nde yaşanan olayda 25 yaşında olduğu belirtilen silahlı bir saldırgan, Reynmen’in annesinin dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Nesibe Aktaş neye uğradığını şaşırdı ve saldırganın silahı ile karşı karşıya kaldı. Bunun ardından da gaspçı Aktaş’ın telefonunu çalarak daireden uzaklaştı.

Durumun polise bildirilmesinin ardından Nesibe Aktaş, ekiplere suçlunun eşkal bilgilerini verdi. Bunun ardından yürütülen arama çalışmalarında 25 yaşındaki Yunus K. isimli gaspçının Esenyurt’ta yakalandığı; karakoldaki işlemlerinin ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Ayrıca gaspçının üzerinde esrar ve metamfetamin bulunduğu, daha önce de uyuşturucu bulundurmaktan kaydının olduğu gelen haberler arasında yer aldı.