'Derdim Olsun' 'Ela' ve 'Melek' gibi şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medyadaki kişiliğiyle de tanınan fenomen 'Reynmen'e karşı açılan davadan bugün karar çıktı.

Turnede sahne alması için 'Reynmen' lakabıyla bilinen 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş’la konser anlaşması imzalayan Riba Events isimli organizasyon şirketi, anlaşma sonrasında Aktaş’a 200 bin euro ödeme yapmıştı. Araya COVID-19 pandemisinin girmesi ve sosyal etkinliklere kısıtlama ile yasaklar getirilmesiyle birlikte ise turne iptal olmuştu.

Turnenin iptali üzerine Aktaş’a ödediği parayı geri isteyen şirket; fenomenin olumsuz cevaplarına karşılık dava açmış ve 200 bin euronun geri ödenmesini talep etmişti. İşte o davadan bugün Reynmen’in aleyhine karar geldi.

Parayı, en yüksek oranlardaki euro faizi üzerinden geri ödeyecek

Bugün İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Riba Events’in avukatı Eda Salman’ın, “Pandemi nedeniyle konser gibi kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için Riba Event şirketi, konserlerini gerçekleştirmeyen Yusuf Aktaş’a ödediği 200 bin euyoyu geri istemiştir. Yusuf Aktaş ihtarnamelere olumsuz cevap vermiştir. Şirketin zarar kaybına uğramasının engellenmesi için 200 bin euronun faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz” diyerek dilekçe sunduğu davada Aktaş’ın, dava gününden itibaren geçerli olan 1 yıl vadeli euro mevduatına kamu bankaları tarafından uygulanan en yüksek oranlardaki euro faiziyle birlikte 200 bin euro ödeme yapması yönünde karar verildi.

Davanın sonucuna dair konuşan Salman, "Mahkeme, gerekçeli kararını henüz yazmamış olmakla beraber Yusuf Aktaş, 200 bin euro'yu en yüksek faiziyle birlikte müvekkilime ödeyecektir. Bu karar, koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen organizasyonların mücbir sebep teşkil edebileceğine dair emsal bir karardır" açıklamasında bulundu. Öte yandan Yusuf Aktaş isterse, istinaf mahkemesinde itiraz etme hakkını da kullanabilir.