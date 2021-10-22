Reynmen’in Ece Erken Karşı Açtığı Dava Sonuçlandı

Reynmen'in Ece Erken'e karşı açtığı 5.000 TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı. Tarafların iddialarını inceleyen mahkeme heyeti, Reynmen'in talebini reddetti. Böylelikle dava sonuçlanmış oldu.

Son yıllarda çıkardığı şarkılarla Türkiye'nin gündemine oturmayı başaran sosyal medya fenomeni Reynmen, bir süre önce Ece Erken'le karşı karşıya gelmişti. Kendi hakkında "sözde fenomen" gibi ifadeler kullanan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulunan Reynmen, 5.000 TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı. Söz konusu davadan Reynmen'i pek de sevindirmeyecek bir sonuç çıktı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinin gördüğü davanın bugünkü duruşmasına Ece Erken de Reynmen de katılmadı. Ancak tarafların avukatları duruşmada hazır bulunmuşlardı. Reynmen'in avukatının davanın kabulünü istediği duruşmada Ece Erken'in avukatı ise davanın reddini savundu. Mahkeme heyeti, konuyla ilgili verdiği kararda Reynmen'in açtığı davayı reddetti. Mahkeme, davanın reddinin gerekçesinin sonra açıklanmasına karar verdi.

Ece Erken'in avukatı, sarf edilen sözlerin "ağır eleştiri" olduğunu savunmuştu

Reynmen'in avukatı, dava ile ilgili olarak hazırladığı dilekçede "Reynmen'in ezan ile dalga geçtiği şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Reynmen toplumda kışkırtılmaya ve tahrik edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu oluştuğundan Ece Erken'in 5 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz." ifadelerine yer vermişti. Ece Erken'in avukatı ise söz konusu ifadelerin "ağır eleştiri" olduğunu savunmuştu...