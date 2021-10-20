Boşanma arefesinde olan bir çift, dizi senaryosu gibi olaylara imza attı. Eşinin, bilgisayarına casus yazılım yüklediğini fark eden adam, kendi evine gizli kamera sistemi kurdu. Fiziksel şiddetin de yaşandığı olaylar silsilesi, Yargıtay'a kadar uzandı.

Gün geçmiyor ki Türkiye'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşanmasın. İstanbul'da boşanma arefesinde olan bir çift, birbirlerinin ardından oldukça ilginç işlere giriştiler. Kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşinin bilgisayarına casus yazılım yükledi. Bu yazılımı fark eden adam ise eve gizli kamera sistemi kurarak eşini izlemeye koyuldu. Yaşanan olaylar silsilesi, Yargıtay'a kadar gitti.

Canan B. isimli vatandaşın casus yazılım yükleyerek kendisini takip ettiğini anlayan Hasan B., bir tartışma anında eşinin hakaretlerine maruz kaldı. Bunun üzerine daha sert çıkan adam, kadına şiddet uyguladı. Bunun üzerine darp raporu alıp boşanmak için mahkemeye başvuran Canan B., eşinden maddi manevi tazminat ile nafaka talep etti. Adam ise bu kez gizli kameralarla kaydettiği ses ve görüntüleri mahkemeye delil olarak sundu. Hatta Hasan B., eşinin hakaretlerini duyan bazı kişileri de tanık olarak mahkemeye çıkarttı. Ancak bu durum, adamı haklı çıkarmadı.

"Mahkemeye sunulan kayıtlar hukuka uygun değil"

İkilinin boşanma davasını gören aile mahkemesi, Hasan B.'nin mahkemeye delil olarak sunduğu kayıtları reddetti. Zira bu tür kayıtların alınması, hukuka aykırıydı. Hal böyle olunca da kadının darp raporunu delil olarak gören mahkeme, erkeğin daha fazla hatalı olduğuna hükmederek, çifti boşadı. Canan B.'nin nafaka ve tazminat talepleri de kabul edildi.

Alınan karardan memnun olmayan Hasan B., kararı temyize götürdü. Eşinin daha fazla kusurlu olduğunu söyleyen adamın iddiaları, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda da gizli kamera sistemi ile alınan kayıtların hukuka aykırı olmadığı sonucuna ulaşıldı. Alt mahkemenin kararını yerinde bulan Yargıtay, itirazı bozdu ve yerel mahkemenin kararını onadı...