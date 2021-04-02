RGB Mousepad mi Aradın? Senin İçin Seçtiklerimize Göz At

Mousepad, oyun bilgisayarlarının vazgeçilmezi bir donanım ürünü haline geldi. Biz de oynadığınız türe ve ihtiyaçlarınıza yönelik en iyi RGB aydınlatmalı mousepadleri listeledik.

Birçok optik mouse’un çoğu yüzeyle çalışabiliyor olmasına rağmen, oyuncular için mousepadler oldukça önem arz eden donanımlardan biri. Kullanıcılarına düz, tırtıklı ya da ekstra kaygan yüzey garanti edebilen mousepadler, oyuncuların oynadıkları oyun türüne göre daha uygun bir deneyim sağlayabiliyorlar. Oyuncu bilgisayarları için yapılan tüm donanımlara RGB ışıklandırma eklenmişken, masanızda büyük bir yer kaplayan mousepadler de bu akıma katıldı.

RGB ışıklandırma şeritleri ve özelleştirme yazılımlarıyla diğer ışıklı donanımlarınıza uyum sağlayabilen mousepadler, birçok bilgisayar donanım üreticisi tarafından üretiliyor. RGB aydınlatmalı olmayan mousepadlerin eski moda kalması, RGB aydınlatmalı mousepadleri daha alınabilir kılıyor. Tercih ettiğiniz yüzey türünü seçtikten sonra, RGB aydınlatmalı mousepadler arasından sizin için en uygununu seçmek kolaylaşmıyor. Farklı renk aralıkları ve animasyonların yanı sıra, yeni mousepadler, telefonları ve mouse’ları kablosuz olarak şarj da edebiliyor.

RGB aydınlatmalı mousepad alırken dikkat etmeniz gereken detaylar:

RGB mousepadler aydınlatma ve kablosuz şarj özelliklerini kullanabilmeleri için bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu gücü de USB portu sayesinde bilgisayardan alan mousepadlerin ışıklı şekilde çalışmaları için boş bir USB portuna ihtiyacınız var.

Mousepad seçiminizde rekabetçi oyunlarda en iyisi olabilmek için sert ve diğerlerine göre daha kaygan olan plastik yüzeyleri tercih etmek isteyebilirsiniz. Kaygan yüzeylere alternatif olarak, yumuşak kumaş mousepadler daha hassas bir kontrol sunar.

Alacağınız mousepad’in yazılımı olması, aydınlatmasının renklerini ve efektlerini özelleştirmenizi sağlar. Yazılımı olmayan bir mousepad almak seçeneklerini sınırlayacaktır.

RGB mousepad tavsiyeleri

Razer Firefly

SteelSeries QCK Prism

Cooler Master MP750

SteelSeries QCK Prism Cloth

Razer Goliathus Chroma

Corsair MM800 Polaris

HyperX FURY Ultra RGB

Trust Gaming Gxt 750 Qlide RGB

NOT: Listedeki tüm ürünlere başlıklara ya da açıklama bölümündeki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yüzey: Sert, mikro dokulu plastik

Boyut: 355 x 255 x 3 mm

Yazılım: Razer Synapse 3

Kullanıcı yorumlarına göre en renkli RGB mousepad olan Razer Firefly, 19 adet özelleştirilebilir bölgeye sahip. Razer Synapse 3 yazılımını kullanan mousepad, Razer’ın “mikro dokulu” plastik yüzey olarak adlandırdığı, hafif pürüzlü bir his veren sert bir plastikten yapılmış. Plastik yüzeyi sayesinde rekabetçi oyun oynayan oyuncular tarafından tercih ediliyor.

Sadece 3 mm kalınlığında olan mousepad, kauçuk tabanı ve inceliği sayesinde oyun sırasında herhangi bir hareketi engellemiyor. Mouse kablosu için de kablo tutucusu oldukça başarılı bir kullanım sunuyor. Razer mouse’larla senkronize edilebilen mousepad, yedi ön ayar ile farklı parlaklık kontrollerine sahip.

Mousepad’in kullandığı Razer Synapse, RGB aydınlatmalarının her noktasına tam anlamıyla hakim. Yazılım yardımıyla birçok aydınlatma efektine, döngü hızına, süresine ve yoğunluğuna müdahale edebilirsiniz. 35 cm x 25 cm boyutunda olan mousepad, masanızda çok fazla yer kaplamadığı gibi, yüksek aydınlatma performansıyla masanızı süslüyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüzey: Sert polimer plastik

Boyut: 356,7 x 292,4 x 8,7 mm

Yazılım: SteelSeries Engine 3

SteelSeries QCK Prism, RGB aydınlatmaya sahip en iyi mousepad kabul ediliyor. Sadece aydınlatmayla öne çıkmayan SteelSeries QCK Prism, oyuncular için özel olarak üretilmiş bir mousepad. Birbirine yapışık iki farklı yüzey ile gelen SteelSeries QCK Prism, tek seferde iki ürün almak gibi sayılabilir. SteelSeries QCK Prism, sert polimer tarafı ve daha hassas kontrol için üretilmiş mikro dokulu yumuşak yüzeyi arasında seçim yapmanızı sağlıyor.

Oyun oynarken, mouse’unuzu ne kadar sert hareket ettirirseniz ettirin, asla hareket etmemesini sağlayan kauçuk tabanı sayesinde, SteelSeries QCK Prism’in sağlamlığını hissedebilirsiniz.

Mousepad’in kullandığı SteelSeries Engine 3 yazılımı, sekiz farklı ön ayarı bulunan aydınlatma özelleştirme seçenekleriyle RGB aydınlatmanızı, masanızdaki diğer cihazlarınıza uydurabilirsiniz. Yazılım ile diğer SteelSeries RGB ürünleriyle aydınlatma özelliklerinizi de senkronize edebilirsiniz. Bu modelin sadece kumaş versiyonunu da listemizde bulabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüzey: Yumuşak kumaş

Boyut: 900 x 300 x 4 mm

Yazılım: SteelSeries Engine 3

SteelSeries QCK Prism Cloth’un silikon kauçuk karışımı tabanı ve reaktif RGB aydınlatması, oyun uyarıları ve Discord gibi entegre çalışan uygulamaların bildirimlerini kullanıcıya iletebiliyor. Ekstra geniş yüzeyi sayesinde, sadece mouse’unuzu değil aynı zamanda klavyenizi de mousepadinize sığdırabilirsiniz.

Her ne kadar iplikleri oldukça sıkı gözükse de SteelSeries QCK Prism Cloth’un dikişlerü agresif bir şekilde oyun oynanırken hareket ettirilebiliyor. SteelSeries Engine 3 ile, SteelSeries QCK Prism Cloth’un renk şemasını ve parlaklığını kontrol edebilir; yazılıma yüklü renk seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüzey: Yumuşak kumaş

Boyut: 370,08 x 270 x 3,05 mm

Yazılım: Cooler Master MasterPlus

Ortalama bir oyuncu için yeterli olan Cooler Master MP750, dökülmeye dayanıklı kaplamasıyla öne çıkıyor. Mousepad’in ince dokulu kumaşı, kullanıcılar için kaygan bir doku ve yumuşak hareket kabiliyeti sunuyor. Mousepad’inizi RGB aydınlatmasız olarak kullanmak isterseniz, kablosunuz çıkartmanız yeterli.

Renk döngüsü, statik, nefes alma ve kapalı olmak üzere dört aydınlatma modu ve beş farklı ayarı bulunan Cooler Master MP750, renk geçişleri arasında hatalar yapabiliyor. Kullanıcı yorumlarına göre de RGB renkleri yazılımda görüldüğü gibi değil. Yine de bir fiyat performans ürünü olan Cooler Master MP750, bir oyuncunun beklentilerini karşılıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüzey: Kumaş

Boyut: 25.5 x 35.5 x 2.3 cm

Yazılım: Razer Synapse 3

Razer'ın Goliathus mousepad serisi, hız ve kontrol sürümü arasında seçim yapabileceğinizden, her tür oyuncu için olumlu bir seçim. Ancak Goliathus Chroma için Razer, her iki oyun tarzına da uygun bir yüzey oluşturmak için plastik ve kumaş yüzeylerin ikisini karıştırdı. Birden çok özelleştirilebilir şimşek bölgesine sahip olmasa da, fiyat aralığı göz önüne alındığında, performansı oldukça etkileyici. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüzey: Kumaş

Boyut: 350 mm x 260 mm x 5 mm

Yazılım: iCUE

Rakiplerinden bazılarının aksine, Corsair MM800 Polaris'in LED şeridi yüzeyinde yer alıyor. Bu nedenle Corsair MM800 Polaris, göz kamaştırıcı bir şov garanti ediyor. Geniş yüzey alanı ve 15 ayrı RGB bölgesiyle, mousepad en doğru renk sunumunu sağlayan PWM aydınlatmalarıyla güçlendirilmiş. iCUE yazılımı ile diğer Corsair ürünlerini de mousepadinizle senkronize olarak kullanabilirsiniz. Düşük sürtünmeli mikro doku yüzeyi, oynadığınız oyunun ne olduğuna bakmadan piksel hassasiyetinde izleme sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüzey: Mikro dokulu plastik

Boyut: 35.81 x 0.51 x 29.97 cm

Yazılım: HyperX NGENUITY

Sert bir yüzeye sahip HyperX FURY Ultra RGB, düşük sürtünmeli ve ince kenarlarıyla mikro dokulu düzeye sahip bir mousepad. HyperX NGENUITY yazılımı ile tamamen kendi zevkinize göre özelleştirebileceğiniz aydınlatması, diğer HyperX donanımları ile de entegre çalışıyor. HyperX FURY Ultra RGB, 360 derece RGB aydınlatmasıyla oldukça yumuşak bir ışıklandırma sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüzey: Mikro dokulu plastik

Boyut: 350 x 250 x 4 mm

Yazılım: -

Trust Gaming Gxt 750 Qlide RGB, tüm mouse ve sensörler için optimize edilmiş düşük sürtünme yüzeyli sert tabanı ile birlikte geliyor. RGB aydınlatmaları ve ayarlanabilir renk yoğunluğu özellikleri dışında, Trust Gaming Gxt 750 Qlide RGB, Qi uyumlu akıllı telefonlarınızı da kablosuz olarak şarj edebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.