Çoğu oyuncunun olmazsa olmazı olan RGB RAM'ler, kaliteli olmadıklarında ekran kartı plakaları üzerinde lekeye sebep oluyor.

Hem oyun hem de yapay zekâ tarafının bel kemiklerinden olan GPU’lar, her amaca hizmet edecek çeşitliliğe sahipler. Özellikle de oyun tarafının olmazsa olmazı olan ekran kartları bir de RGB ışık sistemleriyle birleştiğinde tadından yenmiyor. Fakat RGB ışıklar, bu sefer pek de hoş anılmayacak bir konuyla gündemde

Reddit üzerinde yapılan paylaşımlar, farklı ekran kartı modellerinin arkasında yer alan plakalarda tam da RGB belleklerin izini takip eden lekeler oluştuğunu gösteriyor. Farklı zamanlarda benzer paylaşımlar yapan kullanıcılar sorunun plaka malzemesinde olduğunu düşünse de asıl problem belleklerde gibi görünüyor.

RGB ışıklar, plaka üzerinde iz bırakıyor.

RGB dendiğinde akla gelen ilk bilgisayar parçalarından olan bellekler, iddialara göre ekran kartı plakalarını yakarak veya tepkimeye girerek üzerlerinde iz bırakıyor. Belleklerin performansından nasıl üretici firmalar sorumluysa, üzerindeki ışıklardan da aynı şekilde yine onlar sorumlu oluyor. Sorunun temelinde iki ihtimal görünüyor.

İlk ihtimal UV salınımı. Diyotların UV ışığı yayması sonucu, ekran kartlarının arkalarındaki plaka boyasının yanabileceği belirtilmiş. Kaliteli ışıklarda her ne kadar UV salınımı olmasa da renksel geriverim indeksi (CRI) yüksek olan ışıkların 375 ila 400 nm aralığında UV ışık üretebildiği söyleniyor. Öbür ihtimal ise diyotların sıcaklığı yüzünden bu lekelerin oluşması. Fakat bu pek de mümkün görünmüyor. Zira bu senaryoda şikâyetlerin daha yaygın olması gerekirdi. RAM’ler çalıştıkça ısınıyorsa aynı durum diğer parçalarda da görülebilirdi yani.

Şu an için RTX ve GTX ekran kartı modellerinin kullanıcılarından söz konusu şikâyetler geldi. Öte yandan GPU değiştirmesine rağmen aynı lekeyi gören bir kullanıcı da sorunun bellek kaynaklı olduğunu doğrulamış oldu.