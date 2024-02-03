Steam, kullanım istatistikleriyle birlikte en popüler donanım ve yazılım seçimlerini açıkladı.

Oyunculuk tarafındaki en büyük pazar yerlerinin başında gelen Steam, Türk lirasına olan desteğini sonlandırmasının ardından indirimleriyle heyecan veremez hâle gelmişti. Zaman zaman sağlam indirimleri size aktarsak da platform, elinde olmayan sebeplerle yapmak durumunda olduğu bu hamlesi sebebiyle çok sayıda oyuncuyu kaybetti.

Tabii buna rağmen hâlâ en popüler olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Oyun alışverişi sağlamanın yanında belirli aralıklarla istatistikleri de bizlere sunan platform, 2024’ün ilk ayındaki en popüler donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ekran kartı kategorisindeki liderimiz, tahtından inmeyecek gibi görünüyor.

İşletim sisteminden RAM miktarına, depolama alanından VR başlığa kadar en popüler donanımlar ve yazılımlar şu şekilde:

Öğe En Popüler Yüzde İşletim Sistemi Windows 10 64 Bit 51,43% RAM 16 GB 49,60% CPU Hızı 2.3 Ghz ila 2.69 Ghz 21,42% İşlemci Çekirdeği 6 31,64% Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 3060 4,83% VRAM 8 GB 31,79% Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 59,70% Çoklu Ekran Çözünürlüğü 3840 x 1080 59,04% Dil İngilizce 36,17% Boş Disk Alanı 100 ila 249 GB 23,42% Toplam Disk Alanı 1 TB üstü 51,98% VR Başlığı Oculus Quest 2 40,64% Diğer Ayarlar LAHF / SAHF 100.00%

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Üreticisine göre bilgisayar ekran kartı kullanımı:

Üretici Pay NVIDIA 74,25% AMD 16,46% Intel 8,42% Diğer 0,87%

DX10/11/12 sistemleri:

DX sürümü Pay DX 12 + Win 10 70,95% DX 12 + Win 10'un altı 17,97% DX 11 + Vista+ 3,79% DX 10 + Vista+ 2,28% DX 10/11/12 + XP 0,44% Diğer 4,56%

Üreticisine göre bilgisayar işlemci kullanımı:

Üretici Pay Intel 64,72% AMD 35,28%

Peki siz hangi donanımı ve yazılımı kullanıyorsunuz?