Oyunculuk tarafındaki en büyük pazar yerlerinin başında gelen Steam, Türk lirasına olan desteğini sonlandırmasının ardından indirimleriyle heyecan veremez hâle gelmişti. Zaman zaman sağlam indirimleri size aktarsak da platform, elinde olmayan sebeplerle yapmak durumunda olduğu bu hamlesi sebebiyle çok sayıda oyuncuyu kaybetti.
Tabii buna rağmen hâlâ en popüler olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Oyun alışverişi sağlamanın yanında belirli aralıklarla istatistikleri de bizlere sunan platform, 2024’ün ilk ayındaki en popüler donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ekran kartı kategorisindeki liderimiz, tahtından inmeyecek gibi görünüyor.
İşletim sisteminden RAM miktarına, depolama alanından VR başlığa kadar en popüler donanımlar ve yazılımlar şu şekilde:
|Öğe
|En Popüler
|Yüzde
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64 Bit
|51,43%
|RAM
|16 GB
|49,60%
|CPU Hızı
|2.3 Ghz ila 2.69 Ghz
|21,42%
|İşlemci Çekirdeği
|6
|31,64%
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce RTX 3060
|4,83%
|VRAM
|8 GB
|31,79%
|Ekran Çözünürlüğü
|1920 x 1080
|59,70%
|Çoklu Ekran Çözünürlüğü
|3840 x 1080
|59,04%
|Dil
|İngilizce
|36,17%
|Boş Disk Alanı
|100 ila 249 GB
|23,42%
|Toplam Disk Alanı
|1 TB üstü
|51,98%
|VR Başlığı
|Oculus Quest 2
|40,64%
|Diğer Ayarlar
|LAHF / SAHF
|100.00%
Diğer başlıklar:
Üreticisine göre bilgisayar ekran kartı kullanımı:
|Üretici
|Pay
|NVIDIA
|74,25%
|AMD
|16,46%
|Intel
|8,42%
|Diğer
|0,87%
DX10/11/12 sistemleri:
|DX sürümü
|Pay
|DX 12 + Win 10
|70,95%
|DX 12 + Win 10'un altı
|17,97%
|DX 11 + Vista+
|3,79%
|DX 10 + Vista+
|2,28%
|DX 10/11/12 + XP
|0,44%
|Diğer
|4,56%
Üreticisine göre bilgisayar işlemci kullanımı:
|Üretici
|Pay
|Intel
|64,72%
|AMD
|35,28%
Peki siz hangi donanımı ve yazılımı kullanıyorsunuz?