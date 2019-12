Filmler ve diziler için en ünlü derecelendirme sitelerinden biri olan Rotten Tomatoes, popüler animasyon serisi Rick ve Morty'nin dördüncü sezonuna yüzde 100 puan verdi. Bilim insanı bir dede ve onun meraklı torununun maceralarını anlatan seri, 2020 yılında kaldığı yerden devam edecek.

Dünyadaki her türden dizi ve film hakkında sağlıklı yorumlar ve puanlamalar bulabileceğiniz bir veritabanı olan Rotten Tomatoes, söz konusu puanları profesyonel film ve televizyon eleştirmenlerinin değerlendirmelerine göre veriyor.

Son yılların en sevilen animasyon serilerinden Rick and Morty'nin dördüncü sezonu için resmi puanını açıklayan platform, Netflix’te yayınlanan seriye yüzde 100 puan verdi. 29 eleştirmen tarafından değerlendirilen animasyon, tek bir olumsuz yorum dahi almayarak, kendi adına bir ilki başardı.

Rick and Morty, 2020'de yeniden ekranlarda olacak

Rotten Tomatoes’ta ‘Rotten’ ve ‘Fresh’ şeklinde iki farklı derecelendirme kategorisi bulunuyor. Yüzde 60’tan düşük oy alan filmler Rotten, daha yüksek oy alan filmler ise Fresh kategorisine giriyor. Profesyonel eleştirmenlerden yüzde 100 puan alarak ‘Certified Fresh’ apoletini takan Rick and Morty, seyircilerden de yüzde 89 puan aldı.

Rotten Tomatoes, sevilen animasyon serinin dördüncü sezonu için yaptığı kısa değerlendirmede, “Rick and Morty'nin dördüncü sezonu hem heyecan verici hem de iki yıllık beklemeye değecek kadar güzel” ifadelerini kullanmış. Rick and Morty, 1. sezonda 28 yorum ile yüzde 96, 2. sezonda 10 yorum ile yüzde 96 ve 3. sezonda ise 13 yorum ile yüzde 91 puan almıştı. Ünlü animasyon serisinin bu kez yüzde 100 puan alması, dördüncü sezonunun ne kadar keyifli olduğuna en büyük kanıt olsa gerek.

Rick and Morty’nin bu hafta yayınlanan bölümü, 2019’un son bölümüydü. Dördüncü sezonunun ikinci yarısına 2020 yılında devam edecek olan seri, bu kez kısa bir mola verecek gibi görünüyor. Nitekim Rick and Morty’nin ortak yaratıcısı Dan Harmon, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, 3 ve 4. sezonlar arasındaki boşluğun saçma olduğunu ve bir daha bu denli uzun bir ara vermemeye çalışacaklarını ifade etmişti. Rick and Morty’nin dördüncü sezondaki diğer bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını önümüzdeki aylarda öğreneceğiz.

Rick and Morty 4. sezon fragmanı: