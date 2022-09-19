15’ten fazla ülkede lise çağındaki gençlere robotik eğitimi vermeyi amaçlayan Riders’ın Riders Robotik Ligi, 3. sezonu yakında başlıyor. Öğrenciler, bu sezon da dünyanın en iyisi olmak için kıyasıya rekabet edecekler.

Lise çağındaki gençlere verdiği eğitimle bu gençlerin robotik alanında uzmanlaşmalarını sağlamaya çalışan Riders, “Riders Robotik Ligi 3. sezon”u için kayıt toplamaya başladı. Gençlerin bilgisayar başında Python temelli robotik öğrenmelerini sağlayan Riders ile öğrenciler, dünya çapında rekabete katılmak için önemli bir fırsat yakalamış olacaklar.

Riders Robotik Ligi’nde gençler, mentor öğretmenleri (mentorlar aynı zamanda veli ya da üniversite öğrencisi de olabilirler) önderliğinde 6-10 kişilik takımlarını kuruyor ve lige dahil oluyorlar. 5 haftalık eğitim süresi boyunca çevrimiçi canlı eğitimlerde robotik kodlamanın temellerini öğrenen öğrenciler, sonraki aşamada ise takımlarıyla birlikte robotik projelerini geliştirerek ekip çalışması ile yarışma heyecanına ortak oluyorlar.

15 ülkeyi kapsayan ve dünya şampiyonluğuna kadar olan süreçte, öğrencileri neler bekliyor?

Riders Robotik Ligi için takım kayıtları 7 Ekim tarihine kadar sürecek. Kayıt döneminin ardından, 8 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında lig serüveni başlamadan önce çevrimiçi eğitimler tamamlanmış olacak. Ardından 14 Kasım tarihine kadar takımlar, eğitim süresi boyunca kendilerine verilen görevleri tamamlayacak ve paylaşılan ipuçları ile yarışmalara hazırlanacaklar. Takvimler 15 Kasım’ı gösterdiğinde ise ön eleme süreci başlayacak ve 18 Kasım’a kadar sezon finaline katılmaya hak kazanan takımlar belli olacak. 22-25 Kasım tarihlerinde, sezon finali tablosunun ilk 3 sırasında yer alacak takımlar adını Dünya Finali’ne yazdıracak. 23 Nisan 2023 tarihinde bu uzun maratonun en iyileri belli olacak. Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan takımlar, tüm sezonların en iyileriyle uluslararası yarışmada karşı karşıya gelerek zirve mücadelesi verecekler.

Riders Robotik Ligi 3. sezonu boyunca öğrenciler, ACROME Robotics Kurucu ve CEO’su Başar Şahinbeyoğlu ile yüzde yüz canlı uzaktan eğitim görme imkanı yakalayacak. Eğitim sonunda öğrenciler Riders tarafından verilen bir ‘’Eğitim Sonu Sertifikası’’ kazanacaklar. Tüm öğrenciler 4 ay süresince sınırsız olarak erişebilecekleri bir Riders hesabı üzerinden diledikleri zaman pratik yapma imkanı kazanacaklar. 5 hafta boyunca sürecek 15 saatlik kapsamlı programın ardından takımlar Sezon Finalleri ve Dünya Finali’ne katılım fırsatı elde edecek ve ödüller kazanacak.

Riders Robotik Ligi 3. sezon kaydı nasıl yapılır?

Riders ve Riders Robotik Ligi hakkındaki tüm gelişmelere Riders.ai web sitesi üzerinden ve aşağıdaki sosyal medya kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer yandan Riders, topluluğun en yeni gelişmelerden haberdar olduğu, yarışmacıların karşılaştığı sorunlar hakkında çözümler aradığı ve hatta bir takıma sahip olmayan gönüllülerin kendilerine takım bulabildiği bir Discord sunucusuna sahip.