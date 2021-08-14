Resmi Valorant maçı sırasında çöken Riot Türkiye sunucularına sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Kullanıcılar, #Justice4Turkey etiketi ile paylaşımlar yaptı.

Özellikle ülkemizde birçok kullanıcısı olan Riot Games’in Türkiye sunucuları, akşam saatlerince çöktü. Hem Valorant maçları iptal olan hem de League of Legends’ta maç bulma sorunlarıyla karşılaşan kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi. Özellikle bu server kesintisinin resmi maç sırasında olması da Riot'un Türkiye'ye karşı bir hamlesi olarak görüldü.

Oyunlara giriş yapamayan kullanıcılar #Justice4Turkey etiketi ile sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Bazı kullanıcılar sitem ederken bazıları da mizahi tweetler atarak tepkisini gösterdi. Bizde sizler için #Justice4Turkey etiketiyle yapılan paylaşımları derledik.

#Justice4Turkey etiketiyle paylaşılan tweetler;

Dr. Taylan Yıldız, konuyla ilgili açıklama yaptı;