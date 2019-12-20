Blockchain Şirketi Ripple'ın Değeri 10 Milyar Dolara Ulaştı

Blockchain şirketi Ripple, C Serisi girişim sermayesini 200 milyon dolar daha yükseltti. Böylece şirketin toplam değeri 10 milyar dolara erişti. 200 milyon dolarlık girişim fonu, New York merkezli Tetragon şirketinden geldi.

Blockchain şirketi Ripple, C Serisi girişim sermayesine 200 milyon dolar daha ekledi ve böylece şirketin değeri 10 milyar dolar oldu. Ripple, 2017 yılındaki dijital para patlaması sırasında XRP kripto parasıyla üne kavuşmuştu. Ripple'ın yeni girişim sermayesi, New York merkezli yatırım şirketi Tetragon tarafından idare edilirken şirket, Japonya merkezli SBI Holdings ve girişim sermayesi firması Route 66 Ventures tarafından da destekleniyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, vizyonlarını gerçekleştirmek için güçlü bir mali pozisyonda bulunduklarını söyledi. Garlinghouse, blockchain alanında başka şirketlerin büyümesinin yavaşladığını hatta kapandığını ancak Ripple'ın 2019 yılı boyunca momentumunu ve endüstrideki liderliğini artırdığını kaydetti.

'Kripto paralardaki düşüşe rağmen Ripple büyüyor'

Haberler üzerine XRP, %4 oranında değerlendi. Ripple XRP'yi kendi ağı içerisindeki mali kuruluşlara sınır ötesi ödemeler (cross-border payments) yapmak için kullanıyor. XRP aynı zamanda bankalar tarafından para göndermek için kullanılan bir mesajlaşma sisteminden yararlanıyor. Kripto para, 2018 yılının ocak ayında 3 doların üzerinden kullanılıyordu ancak çoğu dijital paraya olduğu gibi o günden sonra para başına 0,19 dolara kadar düştü.

Ripple, operasyonlarının çoğunu pozisyonlarını XRP cinsinden satarak fonluyor. Şirket, geçen yıl 260 milyon dolar değerinde kripto para sattı ve şu anda dünya çapında 300'ün üzerinde ortakla iş yaptığını, bir yıl öncesine göre ağı içerisindeki alım satım işlemlerinin %900 büyüdüğünü açıkladı.

Ripple, yeni yatırımı işe alımları hızlandırmak, büyüyen müşteri ve partner topluluğuna daha iyi hizmet etmek için kullanılacağını belirtti. XRP, bu yıl boyunca yaklaşık %44 değer kaybetti.