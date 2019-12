Elektrikli Pick-Up Rivian RT1'in 360 Derece Dönüş Özelliği

Tesla’nın en büyük rakiplerinden biri olan elektrikli otomobil üreticisi Rivian, 2020 yılında satışa sunacağı elektrikli pick-up modeli Rivian R1T’in, olduğu yerde 360 derece dönebildiğini gösteren bir video yayınladı.

2009 yılında kurulan Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Rivian, sürdürülebilir taşımacılığa ilişkin araçlar, ürünler ve hizmetler geliştiriyor. Yakın zaman önce çıktığı yatırım turunda Amazon ve Ford’dan toplam 1.3 milyar dolarlık yatırım alan Michigan merkezli şirket, R1T (pick-up) ve R1S (SUV) adını verdiği iki yeni elektrikli pick-up modeli ile Tesla’nın Cybertruck ve Model Y'sine rakip olacak.

Elon Musk’ın önderliğindeki Tesla, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen fütüristik pick-up modeli Cybertruck’ı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Araç, tasarımıyla çok ilgi çekti; ancak kullanılabilirliği açısından hala büyük soru işaretleri var. Rivian’ın araçları ise günümüz pick-up’larına çok daha fazla benziyor.

Rivian R1T ve Rivian R1S:

Rivian, tam şarjla 645 kilometre menzil sunan Rivian R1T’den heyecan verici bir video paylaştı. Söz konusu görüntülerde, elektrikli pick-up’ın olduğu yerde 360 derece dönebildiği görülüyor. Tank Turn adı verilen bu özellikle ilgili açıklamalar yapan Rivian sözcüsü Amy Mast, “Aracın dört motoru, her tekerleğin torkunu bağımsız olarak kontrol ederek, torkun aracın her iki tarafına zıt yönlerde uygulanmasına izin veriyor” ifadelerini kullandı. 14 bin nm gücündeki torkun her tekere bağımsız olarak güç verdiğini belirten Mast, bu sayede aracın kendi etrafında hızlı bir şekilde dönebildiğini aktardı.

Tank Turn adlı özellik, hem R1T'de hem de R1S'de mevcut olacak. Şirket, elektrikli pick-up ve elektrikli SUV modelinin 2020 yılının sonunda sırasıyla 69.000 dolar ve 72.500 dolardan satışa sunulacağını açıkladı. Rivian R1T'nin en yakın rakibi Tesla Cybertruck'ın 2021'in sonlarında üretime girmesi bekleniyor.

Rivian R1T'nin Tank Turn özelliğini gösteren video