Robin Williams'ın Kızından Yapay Zekâ İsyanı: Babamın Videolarını Göndermeyin!

2014'te hayatını kaybeden efsane oyuncu Robin Williams'ın kızı, insanların kendisine babasının deepfake videolarını göndermemesini söyleyerek isyan etti.

Deepfake videolar, yapay zekâ teknolojisinin getirdiği en büyük sorunlardan biri konumunda. Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan OpenAI’ın video oluşturma modeli Sora 2 de bu problemi daha da artırıyor. Öyle ki Sora’nın en öne çıkan özelliklerinden biri kullanıcıların deepfake versiyonlarını oluşturabilmesi. Eğer sosyal medya kullanıyorsanız son günlerde gerçekçi deepfake videoların iyice arttığını görmüşsünüzdür.

Bu videoları kendi yüzünüzü kullanarak yapmak aslında bir problem değil. Ancak başka insanların yüzlerinin kullanılması sorunu ortaya çıkıyor. 2014 yılında intihar ederek hayatını kaybeden efsane oyuncu Robin Williams’ın videoları da bunlardan biri. Williams’ın videolarını gören kızı, sosyal medya üzerinden insanlara tepki göstererek isyan etti.

“Babamın yapay zekâ videolarını bana göndermeyi bırakın”

Robin Williams’ın kızı Zelda Williams, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda insanların kendisine babasının yapay zekâ videolarını göndermeyi bırakmalarını istedi. Haklı bir şekilde tepkisini göstererek insanlara bu hareketlerinin saçma olduğunu anlatmaya çalıştı:

“Lütfen bana babamın yapay zekâ videolarını göndermeyin. Bunu anlayacağımı ve görmek isteyeceğimi düşünmeyi bırakın. Biraz olsun nezaketiniz varsa bunu ona, bana ve diğer insanlara yapmayı bırakın. Bu aptalca, zaman ve enerji israfı ve inanın bana onun kesinlikle isteyeceği bir şey değil.”

Sora 2 ile hayatını kaybetmiş insanların videolarını oluşturmak trend oldu

Sora 2, kendiniz dışında hayatta olan kimsenin videosunu oluşturmanıza izin vermiyor. Ancak hayatını kaybetmiş insanlar için bu geçerli değil. Öyle ki birçok vefat etmiş ünlü ismin Sora 2’yle oluşturulan videoları sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkıyor. Maalesef bu durum biraz rahatsız edici ve bu insanların **yakınlarını rahatsız ediyor, üzüyor. **

OpenAI’dan tepki çeken bu durum hakkında henüz bir açıklama yok. Şirketin nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak hayatını kaybetmiş insanların kullanılmasının herhangi bir yasal problem oluşturmadığını belirtmek gerek. Bu yüzden muhtemelen bir problem olmayacak, sadece etik bir sorun olarak kalacak.