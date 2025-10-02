OpenAI, Neden TikTok Benzeri Bir Sora Uygulaması Çıkardı? İşte Yapay Zekâ Gerçekleri

OpenAI, "yapay zekâ TikTok'u" Sora uygulamasını çıkarmasıyla eleştiriliyor. Peki OpenAI insanlığı geliştirme ve bilime, mühendisliğe hizmet etme amacı taşırken bu uygulamanın piyasaya sürülme nedeni ne? Sizin için sektörün gerçeklerini açıkladık.

OpenAI, geçtiğimiz günlerde video oluşturma modeli Sora’nın daha gerçekçi görüntüler ve ses desteğiyle gelen yeni nesli Sora 2’yi resmen tanıttı. Ancak Sora 2’ye ek olarak bir de Sora uygulaması tanıtıldı. Şimdilik belli yerlerde kullanıma açılan bu uygulama, yapay zekâ ile oluşturulan videoları içeren TikTok benzeri bir akışa sahip. Yani bir nevi **yapay zekâ TikTok’u **diyebiliriz.

OpenAI’ın yapay zekâ video akışıyla sosyal medya benzeri uygulama çıkarması tepki topladı. Öyle ki birçok kişi, şirketin ana hedefi olan insanlığa katkı sağlayacak yapay zekâ üretmek yerine para kazanma amaçlı, “yapay zekâ video çöplüğüne” dönüşecek bir uygulama çıkardığını söyleyerek eleştirilerde bulundu. İşte bu eleştirilerin ardından CEO Sam Altman’dan açıklama geldi. Bu açıklama, yapay zekâ konusunda herkesin farkında olması gereken gerçekleri ortaya koyuyor.

Sam Altman, şirketin paraya ihtiyacı olduğu için böyle hamleler yaptıklarını belirtti

Altman, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gelen yorumları anladığını belirterek konuya açıklık getirmek istediğini aktardı. Altman, herkese katkı sağlayacak ana hedeflerindeki yapay zekâ ürünlerini geliştirmek için paraya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi için çok büyük işlem gücü gerekiyor. Hâliyle de bu işlem gücü için para lazım. İşlem güçlerinin ne kadar büyük çaplı olduğunu düşünürsek milyarlarca dolara ihtiyaç var. İşte Altman’ın söylediği de bu. Şu anda bu hesaplama gücü için şirketin daha fazla sermayeye ihtiyacı olduğunu, bu şekilde bilim odaklı AI çıkarabileceklerini belirtiyor.

Bunlara ek olarak tabii ki bu tarz uygulamaların “insanların yüzünü gülümseten”, farklı deneyimler yaşatan bir hizmet sunmanın da güzel olduğunu eklemiş. Tüm bunları yaparken para kazanmanın OpenAI’a fayda sağlayacağını ifade ediyor.

Talep inanılmaz fazla, yapay zekâ şirketleri yeterli hesaplama gücünü karşılayamıyor

Aslında bu durum, yine Sam Altman’ın bizi birkaç hafta önce CNBC’de yaptığı açıklamalara götürüyor. Altman, o zamanki konuşmasında hesaplama gücü ihtiyacı nedeniyle sektörün şu anda darboğaza girdiğini belirtmişti. Şu anda kaynakların inanılmaz sınırlı olduğunu, her istenenin gerçekleşemediğin, şirketlerin tüm hedefleri yerine sadece bazı hedefleri gerçekleştirmek zorunda kaldığını da vurgulamıştı. Yani şu anda talep inanılmaz fazla ancak yeterli hesaplama gücü ve kaynak yok.

OpenAI, hâlihazırda Oracle ve SoftBank ile Stargate gibi milyarlarca dolarlık veri merkezleri ortaklığına sahip. Aynı zamanda NVIDIA’yla da çip konusunda 100 milyar dolara ulaşan anlaşmalar var. Tüm bunlar, gerekli hesaplama gücü için veri merkezleriyle altyapı oluşturmak. Ancak bu devasa yatırımlar ve anlaşmalara rağmen talepteki yüksek hıza yetişilmiyor, veri merkezi yatırımları bir türlü yeterli olmuyor.

Uzmanlara göre küresel veri merkezleri yatırımlarının yeterli seviyelere gelebilmesi için yıllık yarım trilyon dolar seviyelerine çıkması lazım. Yani yapay zekâ için ülke ekonomileri kadar masraf yapılması gerekiyor. İşte bu zorluklar da sektörde durulmaya yol açıyor, Sora uygulaması gibi para kazanma amaçlı hizmetlerin gelmesine neden oluyor.

ChatGPT’nin sürekli gelişememesi, yapay zekâ araçlarına sık sık yeni özellikler gelememesinin nedeni de tam olarak bu

Peki bu yeterli altyapı olmamasının sonuçları ne? Sonucunu hepimiz görüyoruz. Örneğin ChatGPT’ye artık eskiski kadar hızlı ve çok özellik gelmiyor. OpenAI başta olmak üzere yapay zekâ şirketlerinin sık sık yeni modeller tanıttığını görmüyoruz. Örneğin Sora 2 sunuldu ancak muhtemelen uzun bir süre yeni özellik gelmeyecek. Bu durum, piyasadaki çoğu yapay zekâ aracında var.

Yani anlayacağınız yapay zekâ teknolojisi ne kadar heyecan verici olsa da hâlâ istenilen seviyeye gelmesi için çok yol var. AGI gibi hayallerin tamamen gerçeğe dönüşmesi için daha fazla hesaplama gücü, yani çok fazla yatırım gerekiyor. Sektörün nasıl bir yol alacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.