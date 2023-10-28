Popüler çevrim içi oyun platformu olan Roblox, bu sefer oyun içi yapılan bir sanal protesto ile gündemde. Malezyalı bir Roblox oyuncusu, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için bir protesto düzenledi.

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar günden güne artmaya devam ediyor. Bu saldırılardan dolayı binlerce insan yaşamını yitirirken devam eden saldırılara karşı küresel çapta büyük tepkiler ortaya çıkıyor.

Şimdi ise yapılan saldırılara karşı ilginç bir protesto gündeme geldi. Roblox'ta bir grup kullanıcı, yapılan saldırılara karşı dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Malezyalı bir oyuncu, "(Palestine) Dataran Tanjung Mas" isminde bir protesto düzenledi.

14 Ekim'de başlayan bu sanal protesto, şimdiye kadar bünyesine 60.000 kullanıcı topladı. Oyunun sunucu sayfasında ise bu sanal protestoya en fazla 200 kişinin katılabileceği belirtilirken, bu sayı çoktan aşılmış durumda.

Oyun içi oluşturulan bir caddede, oyuncular ellerinde Malezya ve Filistin bayrakları ile bir protesto düzenliyor. Çeşitli görsel efektlerin bulunduğu bu oyun modunda oyuncular, Malayca'da "Sizin İçin Adalet" yazılı bir reklam panosunun önünde toplanıyor.

Bu reklam panosunun önünde toplanan oyuncular, protestoyu sonlandırıyor.

Dünyanın birçok yerinden çeşitli oyuncuların katılımıyla düzenlenen Roblox etkinliği, büyük yankı topladı. Oyun firmasının bu tepki çeken sanal protesto için kullanıcılara herhangi bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı ise henüz bilinmiyor.