Gucci, Şimdi de Roblox'ta Kasaba İnşa Etti

Lüks giyim markası Gucci, Roblox ile yeni bir iş birliğine imza atarak oyunda kendi kasabasını inşa etti ve ziyarete açtı. Markanın 'Gucci Town' isimli dünyasının kalıcı olarak Roblox'ta olacağı açıklandı.

Metaverse ve kripto para dünyasında her geçen gün daha da aktif rol üstlenen lüks giyim markası Gucci, bugün yeni bir girişimini daha hayat geçirdi. Günümüzde ‘metaverse’ olarak kategorilendirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox, Gucci tarafından oluşturulan özel ‘Gucci Town’ isimli haritaya ev sahipliği yapmaya başladı.

Gucci’nin bugünden itibaren Roblox’ta ziyaret edilebilir olan platformu, orta kısmında bir bahçeye, oyuncuların Roblox avatarları için Gucci eşyaları alabilecekleri sanal bir mağazaya ve özel oyunlara ev sahipliği yapıyor. Roblox’taki Gucci Town’ı ziyaret etmek için bu bağlantıya tıklayarak söz konusu dünyanın Roblox sayfasını açabilirsiniz.

Harita, Roblox’ta kalıcı olacak:

Gucci’nin yeni Roblox girişimi, aslında markayı ilk kez burada görüşümüz olmadı. Marka, geçtiğimiz yıl yine mayıs ayında ‘Gucci Garden’ isimli dünyasını Roblox’a koymuştu. Fakat bu dünya, Gucci Town’dan farklı olarak yalnızca 2 hafta süreyle oyunda kalmıştı. Gucci Town’ın ise oyunda sınırsız süreyle kalacağı açıklandı.

Gucci, yeni paylaştığı açıklamasında geçtiğimiz yılki dünyasının internet dünyasının prestijli ödüllerinden Webby Ödülü kazandığını da açıkladı. Şirket, yeni dünyasıyla Roblox’ta kalıcı bir deneyim oluşturan ilk lüks giyim markası olduğunu da vurguladı. Gucci Town, Roblox ile yapılan beşinci iş birliği oldu.