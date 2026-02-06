Roborock, İnsanın Ruhunu Emecek Kadar Güçlü Dikey Süpürge Tanıttı!

Roborock, 25.000 Pa emiş gücüyle gelen dikey süpürge ve yer silme cihazı A30 2.0'ı resmen duyurdu. Süpürge, herkesin evinde isteyeceği harika özelliklerle donatıldı.

Robot süpürge deyince akla gelen ilk firmalardan olan ve bu alanda dünyada lider firmalar arasında konumlanan Roborock, sadece süpürge değil, farklı türden temizlik ürünleriyle de karşımıza çıkıyor. Yer silmeye de yarayan dikey süpürgeleri de bunlardan biri. Şimdi ise şirket, bu kategoride yeni bir ürünle karşımızda.

Roborock, A30 2.0 ismi verilen dikey süpürgesini resmen tanıttı. Hem süpürge hem de bir zemin temizleme aracı olarak gelen model, çok yüksek emiş gücü başta olmak üzere harika özellikler sunuyor.

Roborock A30 2.0 özellikleri

Roborock A30 2.0 modelinde 25.000 Pa’lık çok yüksek seviyede bir emiş gücü görüyoruz. Bu emiş gücü sayesinde tabiri caizse yerde ne varsa çekiyor. Cihaz, 12,5 cm kalınlığındaki tasarımı sayesinde yatak ve kanepe gibi alçak mobilyaların altına ulaşabiliyor. 870 ml'lik temiz su tankı ve 60 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan dahili bir batarya ile donatıldığını söylemek gerek. Roborock, bu tasarımın tek seferde daha geniş alanları temizlemeyi mümkün kıldığını belirtiyor. 1170 mm yükseklik, 260 mm genişlik ve 4,8 kg gövde ağırlığına sahip olduğunu belirtelim.

Süpürge, saç karışıklıklarını gidermek için çift köpekbalığı dişi sistemi kullanıyor. 141 adet dişten oluşan bu sistem, uzun saç tellerini erken yakalamaya yarıyor. İkinci bir kazıyıcı ise kısa evcil hayvan tüylerini ve ince döküntüleri temizleyebiliyor. Sistem, fırça tıkanmalarını önlemek için toplanan döküntüleri atık su tankına yönlendiriyor.

Koku sorununu çözmek için Roborock, katı maddeleri sıvılardan ayıran ve mikrobiyal büyümeyi engellemek için gümüş iyon teknolojisi kullanan yeni bir koku giderme sistemi de eklemiş. Şirket, bu yaklaşımın kokuyu kaynağında ortadan kaldırmaya ve zaman içinde ikincil kirlenme riskini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. A30 2.0 ayrıca 95°C yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleme özelliğine de sahip. Sistem, ısı kullanarak yağ ve kiri çözüyo ve ardından rulo fırçayı kuru ve kabarık bir hâle getiren hızlı bir kurutma işlemi gerçekleştiriyor. Çin’de çıkan süpürgenin fiyatı 288 dolar olarak açıklandı.