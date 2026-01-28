Dyson'ın Yapay Zekâ Destekli Robot Süpürgesi Spot+Scrub Ai Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Dyson, ıslak ve kuru temizlik yapabilen yeni robot süpürge modeli "Spot+Scrub Ai"ı Türkiye pazarına sundu. Etkileyici özelliklerle donatılan ürün, biraz yüksek fiyatlı olsa da tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte Dyson Spot+Scrub Ai'ın özellikleri...

Dünyanın en popüler ev elektroniği üreticilerinden Dyson, Türkiye'deki ürün gamını yeni bir üye ile genişletti. Şirket bu kez de "Spot+Scrub Ai" isimli robot süpürgesini Türkiye pazarında satışa sundu. Dikkate değer özelliklerle donatılan robot süpürge, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Üst düzey özelliklerle donatılan Dyson Spot+Scrub Ai, ıslak ve kuru temizleme yapabilen yapısıyla öne çıkıyor. Sahip olduğu yapay zekâ desteği ile görünmeyen lekeleri bile tespit edebilen robot süpürge, mikrofiber ıslak temizleme fırçasını çalışır durumdayken temizliyor. Böylelikle tüm yüzey hem eşit şekilde nemlendiriliyor hem de zeminin tamamı temiz su ile temizlenmiş oluyor.

Karşınızda Dyson Spot+Scrub Ai

18000 Pa'lık emiş gücüne sahip olan ve yapay zekâsı ile halıları algılayan Dyson Spot+Scrub Ai, uzun saçları ve hayvan tüylerini temizlemek için Anti-tangle teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Dönebilen yan fırçalar ise köşelerde ve eşya ayaklarının çevresinde mükemmel temizlik yapabiliyor.

Kişiselleştirilmiş temizlik, program zamanlama ve alan engeli gibi piyasadaki diğer robot süpürgelerde gördüğümüz özellikler, Dyson'ın Türkiye'deki yeni ürününde mevcut. Öte yandan; 200 dakikaya kadar temizlik imkânı sunan Dyson Spot+Scrub Ai, 0,1 mikrona kadar olan küçük partikülleri hapsediyor ve geniş haznesinde 100 güne kadar saklayabiliyor. Bakalım Dyson Spot+Scrub Ai, 59.999 TL'lik nispeten yüksek fiyatına rağmen çok satmayı başarabilecek mi...