Roborock H60 Hub Serisi Türkiye'de: %99'u Aşan Temizlik Oranı!

Roborock'un yeni dikey süpürgeleri H60 Hub serisi Türkiye'de. İşte %99'un üzerinde temizlik oranı sunabilen, herkesin evinde isteyeceği süpürgeler hakkında bilmeniz gerekenler.

Özellikle süpürgeleriyle tanıdığımız Roborock, yeni ürünleriyle kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmaya çalışıyordu. H60 Hub ismi verilen yeni süpürgeler de bunlardan biri. Peki Roborock H60 Hub Serisi neler sunuyor? Herkesin evinde isteyeceği bu ürünleri detaylarıyla sizlere anlattık.

Evlerin çoğu sıcaklığını ve samimiyetini halılarla buluyor. Ancak bu halılar aynı zamanda : toz, polen, kedi ve köpek tüyleri gibi görünmeyen misafirleri de ağırlıyor. İşte tam olarak burada Roborock’un yeni H60 Hub Serisi kullanıcıların imdadına yetişiyor.

%99 temizlik başarısı, Türk halkının yaşam tarzına özel tasarım

Bağımsız laboratuvar testleri, Roborock H60 Hub Serisi’nin polen, kedi tüyü ve köpek tüyü gibi en yaygın alerjenleri** %99,9’un üzerinde** yok ettiğini kanıtladı. Ayrıca %99,98’e varan filtrasyon verimliliği ile alerjenlerin yeniden havaya karışmasını engelleyerek temizliğin ötesinde sağlıklı bir hava ortamı sağlıyor. Clean Standard™ tarafından verilen “Allergy Care” sertifikası, bu başarının uluslararası düzeyde tescillendiğini gösteriyor.

Roborock H60 Hub Serisi, Türkiye’deki evlerin gerçeklerine uyum sağlamak için geliştirildi. Halıların derinliklerine işleyen fırça sistemi, görünmeyen tozları ve alerjenleri çıkararak temizlik anlayışını yeni bir seviyeye taşıyor. Evcil hayvan sahipleri için ise kedi ve köpek tüylerini neredeyse tamamen yok ederek daha konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

Gelişmiş çok katmanlı filtreleme sistemiyle tüyleri ve tozları %99’un üzerinde verimlilikle hapsedebiliyor

Roborock H60 Hub süpürgeler, gelişmiş çok katmanlı filtreleme sistemine sahip. Bu sayede toz, polen ve evcil hayvan tüylerini %99,99’un üzerinde verimlilikle hapsedebiliyor. Böylece evinizde daha temiz halılar, daha ferah odalar ve daha sağlıklı bir yaşam alanına erişebiliyorsunuz.

Roborock H60 Hub dikey süpürgeler, şirketin resmî internet sitesi üzerinden satın alınabilir durumda. Ultra model,** 24.899 TL’lik** bir fiyata sahip.