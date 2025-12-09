Tümü Webekno
Roborock Qrevo CurvX Robot Süpürge İncelemesi

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videomuzda Roborock'ın ülkemize getirdiği en güçlü robot süpürgelerden biri olan Roborock Qrevo CurvX'i özellikleriyle birlikte inceleyerek test ediyoruz.

Roborock Qrevo CurvX, robot süpürge dünyasında imkansız denilen iki fiziksel engeli aynı anda aşarak devrim yaratıyor: "Tırmanma" ve "Sığma". Cihaz, sektörde bir ilk olan RetractSense teknolojisi sayesinde LiDAR kulesini gövdesinin içine çekerek yüksekliğini 7.98 cm'ye kadar düşürebiliyor; böylece standart robotların giremediği alçak mobilya altlarına (bazalar, konsollar) rahatça girip çıkıyor. Buna ek olarak AdaptiLift şasi sistemiyle tekerleklerini yükselterek 4 cm'ye kadar olan yüksek eşikleri ve kalın halıları zahmetsizce tırmanıyor. Bu, özellikle Türk evlerindeki yüksek mermer eşiklerde takılma sorununu tarihe gömen bir özellik.

Performans tarafında CurvX, standart modelin de ötesine geçerek tam 22.000 Pa HyperForce emiş gücüyle şu an piyasadaki en güçlü robotlardan biri konumunda. Bu muazzam güç, DuoDivide adı verilen ve saç dolanmasını %0'a indiren ikili fırça sistemiyle birleşiyor; saçlar fırçaya dolanmak yerine doğrudan emiş kanalına itiliyor. Paspaslama konusunda ise yapay zeka destekli çift döner paspas sistemi, halı gördüğünde veya kirli alan tespit ettiğinde kendini ayarlayabiliyor. Cihaz, 17mm’ye kadar paspaslarını kaldırarak halılarınızı ıslatmadan süpürme ve silme işlemini tek seferde kusursuzca yapıyor.

Otonomluk ve hijyen konusunda ise CurvX’in fütüristik istasyonu tam bir temizlik üssü gibi çalışıyor. İstasyon, paspasları 80°C sıcak su ile yıkayarak yağ ve bakterileri yok ediyor, ardından sıcak hava ile kurutuyor. Kendi kendini temizleyen tabanı, otomatik su dolumu ve toz boşaltma özellikleriyle cihaz, haftalarca müdahale gerektirmiyor. Ayrıca dahili "Hello Rocky" sesli asistanı ve 108 farklı nesneyi tanıyan RGB kamerasıyla, evin içinde kaybolmadan veya kablolara dolanmadan tamamen bağımsız bir temizlik deneyimi sunuyor.

