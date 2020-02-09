ABD'de bir firma, iç mekan tarımı ya da dikine tarımda önemli bir adım atarak, ülkedeki tarım üretimi ve tedarik ağını tamamen değiştirmeyi hedefliyor. Şirket, market sebzesiyle kendi sebzeleri arasında farkın ayırt edilebilir olduğunu ileri sürüyor.

2019'da açıklanan verilere göre, 2017 yılında ABD'de 3 trilyon 600 bin metreakrelik tarım arazisinde bulunan toplam 2 milyon çiftlik toplamda 389 milyar dolarlık satış yaptı. Her üç sayı da, kendilerinden 5 sene önceki sayılara göre daha düşük. Ürün fiyatlarındaki düşüş, iklim değişikliği ve Çin'le yapılan ticaret savaşı gibi nedenlere bağlanıyor. Bunun yanı sıra, daha büyük çiftlikler kârların çoğunu elde ediyor. 2017'deki tarımsal satışların üçte ikisi, toplam çiftliklerin yüzde 4'üne gidiyor.

Hamilton, Ohio'dan bir şirket olan 80 Acres Farms ve kardeş şirketi Infinite Acres ise, hem tarımı hem de tedarik zincirini tamamen değiştirmeyi hedefliyor. 80 Acres Farms isimli şirketin CEO'su Mike Zelkind, gıda sektörünün "tamamen bozuk" olduğunu düşünüyor ve sektörün yine kendi içerisinden tamir edilmesi gerektiğini söylüyor.

Dikine tarım sayesinde yeni olanaklar

Zelkind ve Tisha Livingston, değişim fikrini 2015 yılında bulmuşlar. O zamanlar kontrollü çevre tarımı, ya da daha çok bilinen adıyla iç mekân tarımı veya dikine tarım, görece olarak yeni bir endüstriydi. Dikine tarım, seracılığa benziyor; yapay ışıklar ve diğer teknolojilerle birlikte ürün iç mekânda yetiştiriliyor. Gıda endüstrisinde bir hayli deneyim sahibi olan Zelkind ve Livingston, sektörü değiştirmek için 3 temel noktayı değiştirmek gerektiğine karar vermişler: Ürünleri farklı şekilde yetiştirmeliyiz; tedarik zincirini ve dağıtım kanallarını değiştirmeliyiz; farklı şekilde satış yapmalıyız.

İç mekân tarımı sayesinde ürünler tarım ilacı kullanılmadan yetiştirilebiliyor. Bunun yanı sıra, dış mekân tarımındaki mevsimsel beklentiler ya da hava durumundan kaynaklı sel ya da kuraklık gibi sorunlar yaşanmıyor.

Mesele burada da bitmiyor ve ikili bu nedenle tedarik zincirlerini de değiştirmeye karar veriyor. Örneğin çilek ve domates, taşınmaya karşı hassas olmasına rağmen ABD'de bir gıda market reyonuna ulaşmak için ortalama 3 bin kilometrenin üzerinde yol gitmek zorunda. Bu durumda, gıdalar market reyonuna ulaşana kadar son kullanma tarihlerinin bir kısmını tüketmiş oluyorlar. Bu nedenle 80 Acres, kendi çiftliklerini marketlere yakın hale getirmiş. Şu anda Alabama'da 1, North Carolina'da 1, Arkansas ve Ohio'da 2'şer tane olmak üzere toplamda 6 işleyen tesise sahip.

Dikine tarım, normal tarımın yerini alamayacak

Üçüncü değişiklikse, ürün sunumunda. İkili, en iyi satış yönteminin ürünlerini tattırmak olduğuna karar vermiş. Eğer ürününüzün tadı güzel olmazsa, teknoloji hiçbir işe yaramaz. Şirket, marketteki bir başka ürünle 80 Acres Farms ürünleri arasında tat farkının ayır edilebileceğine yüzde yüz emin. Söylenenlere bakılırsa tek sorun, 80 Acres Farms'ın biraz daha yüksek olan fiyatları.

80 Acres Farms'ın bir diğer önemli özelliğiyse, hem ürünlerin yetiştirilmesinde, hem de sevkiyat için yüklemede robotların ve otomasyonun işlev görmesi. Ekip, bu işi düzgünce yapabilmek ve hataları ortadan kaldırmak için 5 yıl boyunca çalışmış.

Ticari dikine tarım, ABD'de yaklaşık 8 ila 10 yıl önce başladı. Verilere göre, ABD'deki tarım ürünlerinin yalnızca yüzde 1'i şu anda dikine tarım tesislerinde üretiliyor. Bu türde tarımın, dış mekân tarımından sürekli daha maliyetli olacağı belirtiliyor ve dikine tarımın normal tarımın yerine geçemeyeceği söyleniyor. Bununla birlikte, suyun ya da sulamanın yetersiz ya da imkânsız olduğu bölgeler için dikine tarım makul bir çözüm gibi görünüyor. Üstelik yeni teknolojik gelişmeler de, 10 sene öncesinde göre dikine tarımı hayli ucuzlatmış durumda. Son yıllardaki en önemli teknolojik ilerleme, LED ışıklarının tarımda kullanılabilir hale gelmesi.

80 Acres, işlerini buraya getirene kadar çok sayıda ürün kaybetmiş. Şimdiyse, kendi teknolojilerini başka çiftliklere de satmaya başlamışlar.