Yapay zeka ile ilgili birçok alanda çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalardan birisi de robot köpekler üzerine yapılan çalışmalar. Her ne kadar robot köpekler görünüş ve yapı itibariyle gerçek köpeklere benziyor olsa da hareket ve davranış biçimleri için aynısını söylemek pek de mümkün değildi.

Virginia Tech araştırmacıları robot köpeklerin efektif hareket edebilseler bile doğal hareket edemediklerini düşünüyorlar. Bundan daha iyisini yapabileceklerini düşünen araştırmacılar bu alanda çalışmalar yapmaya başladı. Robotların gerçek hayvanlarınkilere benzeyen yürüyüşlerle hareket etmesine yardımcı olan bir algoritma ve sensör kombinasyonu geliştiriliyor.

Araştırmacılar, belirli bir süre boyunca mekanik köpeklere gerçek hayvanların hareketini taklit edebilecek bir algoritma yazmak için uğraştı. Araştırmacılar, uzun araştırmaların ve uzun bir sürenin ardından hedeflerinde ulaşmayı başardı.

Nasıl çalışıyor?

Sistem, denge kontrolü büyük ölçüde omurilikteki salınım yapan nöronlardan gelen omurgalıların davranışlarını taklit ediyor ve enkoder sensörlerinin bir kombinasyonunu, eklemlerin göreceli pozisyonlarını okumak için ve ataletsel ölçüm birimlerini, vücudun zemine göre yönünü ölçmek için kullanıyor. Sonuç ise normal robot köpeklerden daha gerçekçi ve daha zarif yürüyüp koşabilen bir robot köpek. Robotların çarpışmayı önlemesi için ise kameralar ve LiDAR kullanılıyor. Ghost Robotics tarafından tasarlanmış olan robotu test etmek için daha gelişmiş sensörler kullanılıyor.

Her ne kadar ilk çalışmaların başarılı olduğu kanıtlanmış olsa da robotların laboratuvardan çıkartılmadan önce üzerinde yapılması gereken çok iş var. Yardımcı Doçent Kavel Hamed, bunun sadece daha efektif bir algoritma yaparak çözülemeyeceğini ve gerçekten doğadan ilham alınarak yapılması gerektiğini vurguladı. Bu yüzden de gerçek bir köpek gibi hareket edebilen robot köpeklere erişebilmemiz biraz daha zaman alabilir.