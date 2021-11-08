Hayatımızı kolaylaştıran akıllı robot süpürgeler, son dönemlerin en popüler teknolojik ürünleri arasında yer alıyor. Peki, kaçı sahip olduğu teknolojilerle gerçekten “akıllı” kelimesini hak ediyor; hiç düşündün mü?

Cevabı biz verelim, çok az bir kısmı. Çoğu yetersiz teknolojileri yüzünden engellerden kaçınma ve etraftaki nesneleri algılama konusunda hayal kırıklığı yaratıyor, zayıf emiş gücüyle kirleri tam anlamıyla temizleyemiyor. Sarj kablolarına dolanmaları, terliklerimizi arkalarından sürüklemeleri ve mobilyalara çarparak zarar vermeleri de cabası…

Neyse ki daha hassas ve ileri teknolojisiyle “akıllı” kelimesini sonuna kadar hak eden bir robot süpürge var: TWOTOO T2! Gelin, robot süpürge dünyasında devrim yaratan TWOTOO T2’yi birlikte inceleyelim.

1- Zirvede olmak kolay değil: TWOTOO T2, DJI ve Tesla tarafından da kullanılan bir çeşit otomatik pilot teknolojisine sahip!

Genelde robot süpürgelerin yerdeki nesneler yüzünden kafası karışır, masa, sandalye gibi mobilyalara çarpar. Özellikle ev dağınıksa, kafaları karışık bir vaziyette etrafta dönüp dururlar. TWOTOO T2 ise drone'larda ve otomatik pilota sahip araçlarda kullanılan 3D ToF ve AI (yapay zeka) teknolojisiyle donatılmıştır. TWOTOO T2, çift kamera özelliği sayesinde yerdeki sarj kablosu, terlik, oyuncak gibi engelleri algılar; bu nesneler ile tümsekleri birbirinden ayırt eder. Bu sayede engelleri milimetrik bir hassasiyetle aşar.

Robot süpürgeyi çalıştırmadan önce evi toplamaya üşenenler ya da süpürgenin arkasından sürüklenen sarj kablosunu görmekten bıkanlar için bu özelliğin devrim niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz!

2- Gelişmiş LDS Navigasyon teknolojisiyle donatıldı!

LDS navigasyon sistemine sahip olan bu akıllı robot süpürge, yerdeki çeşitli engelleri algılar ve onlardan uzak durur. TWOTOO T2’nin gelişmiş navigasyon sistemi sayesinde, süpürme işleminden önce evi toplamak zorunda kalmazsın! Hassasiyeti sayesinde mobilyalara çarpmaz ve engelleri kolayca aşar. Üstelik engelleri 8 metreye kadar görebilir ve bu engelleri aklında tutarak olası bir çarpmanın önüne geçmiş olur.

3- Emiş gücü diğerlerinin üç katı!

Genelde robot süpürgelerin vakum gücü 1,500 pa ile 3000 pa arasında değişim gösterir. TWOTOO T2’nin emiş gücü ise halihazırda var olan tüm süpürgeleri geride bırakacak güçte, 8.000 pa. Yani diğerlerinin tam tamına üç katı! Bazılarınız robot süpürgelerin sıradan döküntüleri bile toplayamadığı, özellikle halıları süpürmekte yetersiz kaldığı zamanlara şahit olmuştur. TWOTOO T2 ise üstün vakum gücüyle ve 4,000vpm paspasıyla tüm evsel atıkları, lekeleri kusursuz bir şekilde süpürür; temizler. Süpersonik halı algılama özelliği sayesinde, halının üzerine geldiğini algılayarak paspaslama özelliğini devre dışı bırakır ve emiş gücünü artırır.

“Robot süpürgeler yeterince temizlemiyor” diye düşünenlerin bu emiş gücü karşısında afallayacağından eminiz!

4- 3,5 saatlik uzun çalışma süresiyle kesintisiz temizlik imkanı!

Çoğumuz robot süpürgenin, evi tamamen süpürmeden sarj ünitesine geri döndüğüne şahit olmuştur. TWOTOO T2, 3,5 saatlik uzun çalışma süresiyle bu derdi de ortadan kaldırıyor ve geniş evler için bile kesintisiz temizlik imkanı sunuyor. Ayrıca, 4 seviyeli su kontrolü ve akıllı sesli komut özelliklerine sahip olduğunu da ekleyelim.

Tüm bu özelliklere bakınca, TWOTOO T2’nin robot süpürge dünyasının zirvesinde yer almasına şaşırmamak lazım.