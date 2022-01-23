Birleşik Krallık'ta Bir Robot Süpürge Otelden Kaçtı

Birleşik Krallık'ta bir robot süpürge, otelden kaçarak firar etti. Günlerce aranan robot süpürgeye sosyal medyadan destek yağdı.

Birleşik Krallık’ta bulunan bir otelde son derece komik bir olay yaşandı. Bir robot süpürge, Travelodge şirketinin bir otelinden kaçarak binadan hızlıca uzaklaştı.

Robot süpürgenin kaçışını sosyal medyada paylaşan bir Travelodge Cambridge Orchard Park çalışanı, süpürgenin “can havliyle kaçtığını” ifade etti. Bu hafta Cambridge dolaylarında kaybolan robot süpürge için bir personel ise süpürgenin her yerde olabileceğini söyledi.

Kaçak robot süpürge günlerce arandı

Robot süpürgelerin normalde girişte kapının ağzını algıladığını ve dışarı çıkmak yerine geri döndüğünü belirten personel, “Ancak bu kaçmayı tercih etti” şeklinde kaydetti. Robot süpürgenin kaçtığını 15 dakika sonra fark ettiğini belirten personel, cihazın o süre zarfında her yere gitmiş olabileceğinin mümkün olduğunu söyledi.

Robot süpürgenin bu firarının ardından cihazı aramak için çalışmalara başlandı. Görevliler robot süpürgeyi bulup otele teslim eden kişiye otelin barında içki ikram edeceklerini duyururken, cihazın kaçışı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Robotun ‘özgür olmasını’ destekleyenler, “Özgür ol küçüğüm”, “Git küçük robot, git!” şeklinde paylaşımlar yaparken, bir kullanıcı da robot kıyametinin böyle başladığını söyleyerek espri yaptı.

Ancak robot süpürgenin özgürlüğe doğru bu kaçışı çok da uzun sürmedi. BBC’nin haberi göre robot süpürge cuma günü öğleden sonra, çalılardan yapılmış çitlere takılmış bir halde, ön bahçede çalışan bir otel temizlikçisi tarafından bulundu. Olayın ardından gazeteye konuşan otel yetkilileri, robot süpürgenin “şimdi robot süpürge ailesinin geri kalanıyla birlikte bir rafta mutlu bir şekilde oturduğunu” kaydetti.