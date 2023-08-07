Henüz bir robot süpürge satın almamış olanlara iki öneri ile geldik. Dreame D10s ve D10s Plus, farklı beklentilere yönelik eksiksiz çözüm sunan yüksek performanslı iki süpürge ve fiyatları da kendi sınıflarındaki süpürgelere göre oldukça avantajlı.

Günlük hayatlarımızın en büyük yardımcılarından biri artık şüphesiz ki robot süpürgeler. Her evin en uğraştırıcı ve en sık tekrarlanması gereken işleri olan silme ve süpürmeyi tek tıkla halletmemizi sağlayan robot süpürgeler artık o kadar çeşitli ki aradığımız kriterleri karşılayan, aynı zamanda satın alması mantıklı olan seçeneği bulmak çok da kolay olmuyor.

Ama neyse ki çeşitlilik ve rekabet arttıkça, herkesin hem cebine hem ihtiyaçlarına yönelik bir seçenek mutlaka oluyor. Bu içeriğimizde sizin ihtiyaçlarınıza cevap olabilecek iki farklı robot süpürgeye göz atacağız: Dreame D10s ve Dreame D10s Plus.

Önce Dreame D10s ve Dreame D10s Plus'tan kısaca bahsedelim;

Dreame D10s ve Dreame D10s Plus, kuru ve ıslak temizlik yapabilen; her ikisi de 5000 Pa çekiş gücüne sahip ve 5.200 mAh bataryalarıyla uzun süreli verimli temizlik sağlayan robot süpürgeler. Aralarındaki en önemli fark ise D10s Plus'ın 65 günlük toz biriktirme kapasitesine sahip toz boşaltma ünitesiyle gelmesi ve kamera ile uzaktan video denetimi imkanı sunması.

Dreame D10s ve Dreame D10s Plus'ın sahip olduğu tüm özelliklere bir arada bakalım;

Dreame D10s Dreame D10s Plus Navigasyon + Engellerden kaçınma LDS + AI LDS Emiş gücü 5.000 Pa 5.000 Pa Toz haznesi kapasitesi 400 ml. 570 ml. Su haznesi kapasitesi 140 ml. 235 ml. Batarya kapasitesi 5.200 mAh 5.200 mAh Tek şarjla çalışma süresi 280 dakika 280 dakika Toz boşaltma ünitesi Var Yok Sesle & uygulama ile kontrol Var Var Özelleştirilmiş temizlik Var Var

Dreame D10s'in avantajları ve öne çıkan yönleri neler?

Dreame D10s, evinizi baştan sona tek şarjla temizleyebilecek güçte bataryası, yüksek emiş gücü, ayarlanabilir su seviyesi ve özelleştirilebilir temizlik modlarıyla evinizde günlük işleri eksiksiz şekilde tamamlıyor. Gelin D10s'in tüm öne çıkan yönlerine tek tek bakalım;

Dreame D10s, 5.200 mAh gücündeki dev bataryası sayesinde 280 dakika boyunca aralıksız temizlik yapabiliyor. Bu da büyük bir evin bile rahatça temizlenebilmesi demek. Temizlik esnasında şarjı biterse, geri dönüp şarj olarak kaldığı noktadan temizliğe devam ediyor.

boyunca aralıksız temizlik yapabiliyor. Bu da büyük bir evin bile rahatça temizlenebilmesi demek. Temizlik esnasında şarjı biterse, geri dönüp şarj olarak kaldığı noktadan temizliğe devam ediyor. Süpürme işleminde, D10s'in sahip olduğu kılsız lastik fırçası sayesinde saç ve tozların fırçaya dolanması gibi bir sorun yaşanmıyor. Dolanan tüm toz ve pislikler fırçadan kolayca çıkarılabiliyor.

saç ve tozların fırçaya dolanması gibi bir sorun yaşanmıyor. Dolanan tüm toz ve pislikler fırçadan kolayca çıkarılabiliyor. D10s, özellikle halı temizliğinde yüksek performans sunuyor. Yüksek emiş gücü ve fırçaları sayesinde halıların derinlerindeki toz ve kirler bile kolayca temizleniyor.

bile kolayca temizleniyor. Ayarlanabilir su seviyesi ile ıslak temizlikte zemine uygun paspas ıslaklığını kontrol ederek en doğru seçenekle ilerlemeniz mümkün. Böylece parke ya da fayans gibi farklı zeminler için doğru yöntemi seçebilirsiniz. 235 ml. su haznesi ise tüm evinizi temizleyebilecek büyüklükte.

en doğru seçenekle ilerlemeniz mümkün. Böylece parke ya da fayans gibi farklı zeminler için doğru yöntemi seçebilirsiniz. 235 ml. su haznesi ise tüm evinizi temizleyebilecek büyüklükte. D10s, sahip olduğu LDS lazer navigasyon teknolojisi sayesinde evin haritalama işlemlerini kısa sürede yapıyor; engeller ise D10s'in sahip olduğu darbe önleyici tampon ile aşılıyor.

aşılıyor. D10s, mobil uygulama üzerinden ya da sesle rahatça kontrol edilebiliyor. Temizlik modu, emiş gücü, su seviyesi gibi ayarlar uygulama üzerinden kolayca seçilebilirken sanal duvar ile girilmemesi gereken bölgelerin düzenlenmesi gibi ayarlar da tek tıkla ayarlanabiliyor.

Dreame D10s Plus'un avantajları ve öne çıkan yönleri neler?

Dreame D10s Plus, Dreame D10s'in sahip olduğu özelliklerden daha fazlasıyla geliyor. Bunların başında ise toz boşaltma ünitesinin olması var. Bir de Dreame D10s Plus, D10s'ten farklı olarak yapay zeka desteği ile geliyor. Gelin Dreame D10s Plus'ın da tüm avantajlarına yakından bakalım;

Dreame D10s Plus da 5.200 mAh'lık güçlü bir bataryaya sahip ve tıpkı D10s gibi 280 dakika boyunca temizlik yapabiliyor.

temizlik yapabiliyor. Kılsız lastik fırça ile kolay temizlik, halı üzerinde yüksek performans ve ayarlanabilir su seviyesi gibi özellikler de yine D10s Plus'ta da karşımıza çıkıyor.

ve ayarlanabilir su seviyesi gibi özellikler de yine D10s Plus'ta da karşımıza çıkıyor. Dreame D10s Plus, LDS lazer navigasyonun yanında güçlü bir yapay zeka desteği ile geliyor. LDS navigasyonun yanında robotun sahip olduğu RGB kamera da sürece dahil oluyor. Bu da evde zeminde bulunan eşya ve engellerin kolayca tespit edilip rotasyonun düzenlenmesine olanak sağlıyor.

sürece dahil oluyor. Bu da evde zeminde bulunan eşya ve engellerin kolayca tespit edilip rotasyonun düzenlenmesine olanak sağlıyor. D10s Plus'ın bir diğer öne çıkan özelliği ise sağladığı uzaktan video kontrol özelliği. Uygulama üzerinden evinizde ne olup bittiğine göz atmanızı sağlayan bu özellik, hem temizlik için hem de evinizde neler olup bittiğine göz atabilmeniz için harika bir seçenek.

Uygulama üzerinden evinizde ne olup bittiğine göz atmanızı sağlayan bu özellik, hem temizlik için hem de evinizde neler olup bittiğine göz atabilmeniz için harika bir seçenek. D10s Plus, D10s'in sahip olduğu tüm özelleştirilmiş temizlik modlarına ek olarak belirlediğiniz kısıtlı bölgelerin temizliğinde de oldukça iyi iş çıkarıyor. Uygulama üzerinden oluşturulan 3D harita üzerinden kontrol yapmak da son derece pratik.

de oldukça iyi iş çıkarıyor. Uygulama üzerinden oluşturulan 3D harita üzerinden kontrol yapmak da son derece pratik. D10s Plus'ın sahip olduğu 4 litrelik geniş hacimli toz boşaltma ünitesi, ortalama 65 gün boyunca boşaltılmasına gerek olmadan görevini sürdürüyor. Böylece 65 gün boyunca evinizin temizliğinde toz ve pislik poşetleme derdiyle uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Hangisini almalıyım? diye soranlara;

Dreame D10s ve D10s Plus, serinin giriş ve üst modeli olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de kendi sınıflarında oldukça yüksek performans sunarken fiyat olarak da son derece rekabetçi olduklarını söyleyebiliriz.

Eğer evine daha fazla zaman ayıran ve günlük işlere destek olacak bir robot süpürge arayan bir öğrenci ya da ev hanımıysanız veya küçük bir eviniz varsa D10s sizin için doğru bir seçenek olacaktır.

Evde daha az zaman geçiren bir genç beyaz yakalı, evcil hayvanı olan ya da çok sık seyahat eden biriyseniz de D10s Plus size daha uygun diyebiliriz.

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