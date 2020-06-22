Final Strike Games tarafından geliştirilen Rocket Arena’nın çıkış tarihi belli oldu. Oyuncuların roketlerle kıyasıya mücadele edeceği bir arenada birbirlerine roketlerle saldıracağı Rocket Arena; PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.

Final Strike Games ve EA Games, yeni çevrimiçi oyunlarının çıkış tarihini açıkladı. Rocket Arena, Quake’e benzer eğlenceli oyun mekaniği ile oyuncuların dikkatini çekeceğe benziyor.

Üçe üç çevrimiçi maçların yapılacağı Rocket Arena’da, adından anlaşılacağı gibi tamamen roketlere odaklanılıyor. Bununla birlikte Rocket Arena’da diğer oyunlardan farklı olarak roketler, karakterlerin doğrudan ölmesine neden olmuyor. Bunun yerine karakterlerin can puanlarının düşmesine ve karakterin uzak bir noktaya fırlatılmasına neden oluyor.

Rocket Arena’da oyuncuların karşılarındaki oyuncuları tek bir roketle öldürmek için Blast Meter’ı doldurmaları gerekiyor. Blast Meter tam dolu haldeyken MegaBlast haline geliyor ve karşıdaki rakibin tek bir roketle öldürülmesini sağlıyor.

Rocket Arena, Krater Dünyası ismi verilen dünyada geçiyor. Oyuncuların rakipleriyle mücadelesi ise Krater Dünyası’nda yer alan farklı arenalarda gerçekleşiyor. Oyun, her biri farklı roketatar, mermi ve yeteneklere sahip 10 karakterle gelecek. Oyunun geliştiricileri, önümüzdeki ay yayınlanacak Rocket Arena’ya zaman içinde yayınlanacak güncellemelerle yeni karakterlerin ekleneceğini de açıkladı.

Rocket Arena; PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirildi. Final Strike Games ve EA Games’in beraber geliştirdiği çevrimiçi oyun, 14 Temmuz’da yayınlanacak.

Rocket Arena'nın fragmanı: