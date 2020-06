The Last of Us Part II, PS4'ün En İyi Çıkış Yapan Oyunu Oldu

The Last of Us Part II, lansman haftasındaki satış performansıyla PlayStation 4'ün en iyi çıkış yapan oyunu olmayı başardı. Özellikle hikayesi sızdırıldıktan sonra daha da fazla merak edilmeye başlanan PS4 özel oyunu, ilk günden yoğum ilgiyle karşılandı.

Naughty Dog'un yıllardır dört gözle beklenen yeni macerası The Last of Us Part II, sonunda oyun severlerle buluştu. Geçtiğimiz hafta PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülen oyun, Sony'nin mevcut en güncel konsolu için en iyi çıkış yapan oyun olarak rekor kırdı.

19 Haziran'da piyasaya sürülen The Last of Us II, lansmandan bu yana tüm birinci parti oyunlardan daha fazla kutulu kopya satarak İngiltere'de en fazla satan PlayStation 4 oyunu oldu. Naughty Dog'un yeni oyunu; Uncharted 4, God of War ve Marvel's Spider-Man gibi çıktığında rekorlar kıran oyunları geride bıraktı.

The Last of Us Part II, Uncharted 4'ü sollayarak rekor kırdı

The Last of Us Part II, lansman haftasında PS4'ün en hızlı satan oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End'i yüzde 1 gibi küçük bir farkla geçerek, şimdiki konsol neslinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Satışlar sadece kutulu versiyonları baz alıyor ve günümüzde dijital sürümlerin daha fazla sattığı düşünüldüğünde, aradaki fark daha da fazla olabilir.

Ellie'nin yeni macerası, bu yılın en iyi çıkışlarından birini yapan Animal Crossing: New Horizons'u da tahtından indirmeyi başardı. The Last of Us Part II, lansman haftasında Nintendo Switch'e özel yeni Animal Crossing oyunundan yüzde 40 daha yüksek satış yaptı. Elbette PS4'ün modern konsollar arasında en çok satan cihaz olmasının da bu başarıda payı büyük.

The Last of Us Part II zirvede olsa da Nintendo'ya özel oyunlar geçtiğimiz hafta en çok satan oyunlar listesini domine etti. Platforma özel Ring Fit Adventure, 51 Worldwide Games, Mario Kart 8 Deluxe ve Pokemon Sword gibi oyunlar, listede ilk 10'a girmeyi başardı.

