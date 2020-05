TPS Oyunu Rogue Agents, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Midnight Games tarafından geliştirilen Rogue Agents isimli mobil oyun, iOS ve Android platformlarındaki yerini aldı. Üçüncü şahıs nişancı türünde bir oyun olarak karşımıza çıkan Rogue Agents, sunduğu eğlenceli parkurlar ve bu parkurlardaki yapabildiğiniz akrobatik hareketlerle dikkat çekiyor.

Midnight Games tarafından geliştirilen bir mobil oyun, Android ve iOS platformlarındaki yerini aldı. "Rogue Agents" isimli oyun, sizlere bugüne kadar alıştığınız mobil oyun deneyiminden çok daha farklı bir deneyim sunmayı vadediyor.

An itibarıyla Google Play Store ya da App Store üzerinden erişebileceğiniz Rogue Agents, temelde bir üçüncü şahıs nişancı oyunu. Gerek grafikleri gerekse oynanış mekanikleriyle kendisine beklentileri karşılayan oyuna oyuna ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.

Rogue Agents'ın etkileyici özelliklerinden bir tanesi de fazlasıyla 'hareketli' oluşu. Oyunun genel hızına erişmenin ciddi anlamda zor olduğunu ancak alıştıktan sonra da bu yüksek tempodan keyif aldığınızı ifade edebiliriz. Ayrıca oyunda farklı temalara sahip parkurların bulunuyor oluşu da oyunu tek düzelikten çıkarıyor ve daha keyifli bir deneyim sunuyor.

Oyunun genel türünün üçüncü şahıs nişancı oluşundan, Rogue Agents oyunundaki esas amacınızın rakiplerinizi öldürmek olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ancak parkurlardaki heyecan ve yüksek aksiyon, oyunu çok daha farklı bir boyuta taşıyor. Öyle ki; parkur boyunca atlıyor, zıplıyor, duvarlara tırmanıyor ve hatta akrobatik hareketlerle rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Bu da oyuna benzersiz bir tarz katıyor.

Rogue Agents'ta 3 farklı mod bulunuyor

Rogue Agents oyununda 3 farklı moddan istediğinizi deneyimleyebiliyorsunuz. Bu modlar sırasıyla Free for All, Team Deathmatch, ve Capture Point olarak isimlendiriliyor. Free for All modu rastgele karşılaşmalar bulurken Team Deathmatch ise takımınızla rakiplerinizi alt etmenizin yolunu açıyor. Ancak tam anlamıyla parkurların keyfini süreceğiniz bir oyun modu şimdilik bulunmuyor. Ayrıca hayatta kalma modu da şu an için yok. Rogue Agents, Android sürümü 4.4 ve üzeri, iOS sürümü ise 10.0 ve sonrası olan tüm akıllı telefonlarda oynanabiliyor.

