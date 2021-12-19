Rogue Company, son zamanlarda adını oldukça sıklıkla duymaya başladığımız bedava online shooter oyunlarından bir tanesi. Üstelik Paladins ve Smite gibi uzun süredir varlığını sürdüren 2 başarılı oyunun yapımcısı Hi-Rez’in elinden çıkması oyunu daha da ilginç kılıyor.

Fakat Rogue Company belli başlı bazı taktiksel ögeler barındıran bir oyun ve bu nedenle ilk seferde oyuna alışmak biraz zaman alabiliyor. Eski zamanlara kıyasla oyuncular, alışması güç olan yeni oyunlardan daha çabuk sıkılabiliyor. Yeni bir oyunun öğrenim evresi de bunlardan bir tanesi.

Biz de oyuna yeni başlayanlar için bu evreyi daha kısa ve hızlı atlatabilmeniz için birkaç tüyo hazırlamaya karar verdik. Gelin çabuk alışabilmek ve daha iyi oynayabilmek için Rogue Company taktiklerini birlikte inceleyelim.

Rogue Company taktikleri:

Aynı anda birden fazla Rogue öğrenmeye çalışmayın

Takımınızla birlikte oynayın

Karakterinizin yeteneklerini kullanmayı unutmayın

Marketten alacaklarınızı iyi düşünün

Düşen her düşmanı öldürmek için atılmayın

Takımınızla iletişim halinde olun

Sabırlı oynamayı öğrenin

Oynanış tarzınızı belirleyin

Aynı anda birden fazla Rogue öğrenmeye çalışmayın:

Birkaç kez oynadıktan sonra, diğer tüm Rogue’ları denemek için can atar hale gelebilirsiniz. Fakat bunu yapmayın. Çünkü bu durum mekanikleri anlamanızı daha zor hale getirebilir. Aradan bi süre geçip oyuna daha hakim olduğunuz farklı karakterlere geçmek daha doğru bir karar olabilir. Genel anlamda ise kullanımı kolay silahlara ve anlaşılması kolay yeteneklere sahip olduğu için Dima ve Ronin başlangıçta en çok tercih edilen ajanlardan biri.

Takımınızla birlikte oynayın:

Call of Duty: Modern Warfare gibi başka shooter oyunlarda tek başınıza gidip takımınızı zafere taşımanız mümkün olsa da, Rogue Company’de durum pek bu şekilde işlemiyor. Düşmanlarınızla karşılaşırken de ekipler halinde karşınıza çıkacakları için tek başınıza ilerleyip ölmeniz sadece takımınızı geriye düşürecektir.

Karakterinizin yeteneklerini kullanmayı unutmayın:

Bu oyun türüne uzak olan oyuncular yeni başladıklarında genellikle yeteneklerini kullanmayı unutup sadece silahları ile çatışmaya giriyorlar ve bu durum kazanma şansını oldukça düşüren bir faktör. Yetenekleriniz rakibinize karşı size avantaj sağlar ve aynı şekilde kullanmamanız sizi dezavantajlı bir duruma sokar. Rogue’unuzun nasıl çalıştığını ve yetenekleri hangi durumlarda kullanmanız gerektiğini anladığınızda çok daha akıcı ve başarılı bir oyun performansı sergileyebilirsiniz.

Marketten alacaklarınızı iyi düşünün:

Rogue Company’nin oyun içi ekonomisi CS:GO ve Valorant ile oldukça benzer. Gadget, Perk veya silahlarınız için harcayabileceğiniz bir paranız mevcut. Kullandığınız ana silahları direkt maksimum seviyeye çıkarmak oldukça cazip görünse de yapmanızı pek önermiyoruz. Perk almak çok cazip gözükmese de genel anlamda size sağlayacağı avantaj çok daha fazla olacak. Bunun için bir silahınızı yükseltip kalan paranızı Perk almak için harcayabilirsiniz.

Düşen her düşmanı öldürmek için atılmayın:

Belli bir hasar verdiğiniz düşmanı içgüdüsel olarak öldürmek istemeniz oldukça doğal. Fakat bu durum sizi oldukça saldırıya açık bir hale getiriyor. Genellikle bir düşmanla karşılaştığınızda ekibin geri kalan üyeleri çok da uzakta olmuyor. Bu yüzden bir düşmanı tamamen öldürmeniz ekibin geri kalan üyelerini olduğu gibi size yönlendirecektir. Düşmanın işini bitirmek yerine onu bir yem olarak kullanıp bütün ekibe karşı bir avantaj elde etmek kazanmanızı daha garantileyecek bir strateji olacaktır.

Takımınızla iletişim halinde olun:

Kendi başınıza oynuyor olsanız bile mikrofon aracılığıyla takımınızla iletişim halinde olmanız kazanma oranını bir hayli etkileyecektir. Oyun içerisinde işaretlemeler için bir Ping sistemi olsa da, takım arkadaşınız düşmanın yerini sesli bir şekilde sizden duyduğunda çok daha etkili bir iletişim yöntemi olacaktır.

Sabırlı oynamayı öğrenin:

Oyun başladığında koşturup direkt savaşa atılmak isteyebilirsiniz fakat bu oldukça yanlış bir yaklaşım olur. Yeni oyuncular farketmek de güçlük çekse de Rogue Company kendi içerisinde bir hayli strateji barındırıyor. Bunun yanı sıra kendi başınıza ölmeniz takımınız içinde bir hayli problem çıkarabilir. Bu yüzden sabırlı olmak ve Rogue’unuzun rolünü bilmek büyük bir önem taşıyor.

Oynanış tarzınızı belirleyin:

Yeni bir Rogue denemeye karar verdiğinizde, dönüp kendi oynanış stilinize de bir bakmanız gerekiyor. Aksiyonun içerisinde mi olmayı seviyorsanız? Yoksa geriden takımınıza destek olmayı mı? Her Rogue’un kendine has bir oynanış tarzı olduğu için bu konu hakkında vereceğiniz karar oynanış stilinize de belirleyecek.