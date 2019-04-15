Elon Musk, Starship’e Ejderha Kanatları Takabilir

Elon Musk’ın eğlenceli ve samimi tweetleri, Game of Thrones’un 8. sezonunun da gelişi ile yine baş gösterdi.

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, yeni uzay gemisi Starship’e dev, paslanmaz çelikten ejderha kanatları eklemeyi düşündüğüyle ilgili bir tweet paylaştı. Musk’ın bu düşünceyi hayata geçirmesi durumunda, Starship’in yepyeni bir boyut kazanacağına hepimiz katılabiliriz. Olayın ciddiyetini öğrenmek adına ‘1 ile 10 arasında ne kadar ciddisin?’ diye soran bir takipçisine 6,5 yanıtını veren Musk, ayrıca uzay gemisinin ateş püskürtemeyeceği ancak ateşten bir halkaya iniş yapacağı konusunda şaka yapmayı da unutmadı.

Musk ayrıca, uzay gemisine çelik kaplamadan ejderha kanatları eklemenin Starhip’in, yörüngeye geri dönüş sıcaklığını 1000 dereceye kadar düşürebileceğini, böylece uzay gemisinin yüzeyinde soğutulmuş metalin kullanılmasına ihtiyacın kalmayacağını dile getirdi. Musk’ın tweetlerinin ciddiyeti sorgulansa da, olaya oldukça derin bir bakış açısıyla baktığını görebiliyoruz. Belki de her şeyin sonunda ejderha kanatları da Musk’ın değişik ve kendine özgü fikirleri arasına katılıp hayata geçirilebilir.

Tıpkı Harry Potter fanları gibi, Game of Thrones fanları da kendilerini belirli hanelere ait görmeyi ve bunu benimsemeyi seviyorlar. Game of Thrones’un çıkışından kısa bir süre sonra ejderha fikrini takipçileriyle paylaşmasına bakılırsa, Elon Musk da kendini Targaryen hanesine ait hissediyor gibi görünüyor.

SpaceX ayrıca astronotları uzaya göndermek için özel olarak tasarladığı kapsülün adını ‘Dragon’ koymuştu. Musk’ın Game of Thrones hayranlığını da göz önünde bulundurduğumuzda, taşlar şimdi yerine oturuyor gibi. Crew Dragon, henüz Uluslararası Uzay İstasyonu’na gerçek insanlarla yolculuk etmese de, gelecek bir zaman diliminde kendi 'ejderha severlerini' NASA astronotları olarak uzaya yollayacak.