RTÜK ‘Çocuk Dostu Yayıncılık İlke Rehberini’ Duyurdu

RTÜK, yayıncılıkta çocuk istismarı ve çocuk hak ihlallerinin önüne geçmek için ‘Çocuk Dostu Yayıncılık İlke Rehberi’ hazırladıklarını açıkladı. Yakında yayınlanacak ilkelerden bazı maddeler duyuruldu.

Çocuklara yönelik istismar konusunda hassas olduklarının altını çizen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uzmanlarla bir araya gelerek çocukların korunmasına yönelik farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını açıkladı. RTÜK, hazırlanan bu rehberin; çocuk haklarına duyarlı, çocuğun iyiliğini gözeten çocuk dostu olarak nitelendirilebilen bir medya ortamının oluşturulmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Çocuk haklarının çok yönlü bir alan olduğunu ifade eden yetkililer, çocuk dostu bir medya ortamı oluşturulabilmesi için farklı disiplinlerden alanında uzmanlarla bir araya gelindiğini ve sonucunda ulusal ve uluslararası basın ve habercilik ilkelerinin titizlikle oluşturulduğunu aktardı.

Çocuk dostu yayıncılık rehber ikeleri nedir?

RTÜK'ün, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çocuk dostu yayıncılık çalıştayında yer alan akademisyenler, meslek birlikleri ve medya temsilcilerinin katkılarıyla “Çocuk Dostu Yayıncılık Rehber İlkeleri” oluşturuldu. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel alınarak oluşturulan rehber, yayıncılıkta karşılaşılan herhangi bir çocuk istismarı ya da çocuk hak ihlallerinin önüne geçilmesi için hazırlandı.

Yakında tamamının kamuoyuyla paylaşılacağı rehbere göre RTÜK onaylı yayınların uyması gereken ilkelerden öne çıkan bazı maddeler yayınlandı.

Rehbere göre bir içeriğin çocuk dostu yayıncılık ilkelerine uyması için;