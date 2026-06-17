Intel ve NVIDIA'dan Dev İş Birliği: RTX GPU'lu Intel İşlemciler 2028'de Geliyor!

İddialara göre Intel, NVIDIA'nın entegre grafik birimini barındıran yeni bir işlemci serisiyle karşımıza çıkacak.

Erdi Özüağ’ın X hesabı üzerinden paylaştığı detaylara göre Intel, üzerinde NVIDIA’nın entegre grafik birimini barındıran tamamen yeni bir işlemci serisi planlıyor.

İddiaya göre Intel ve NVIDIA, bu yeni nesil işlemcileri CES 2028 fuarına kadar pazara sunmayı hedefliyor. Şu an için bu işlemcilerin hangi mimariyi temel alacağı, masaüstü mü yoksa dizüstü bilgisayarları mı hedefleyeceği konusunda da net bir detay ne yazık ki yok.

Geçmişteki AMD ortaklığına benzer hamle

Hatırlayacağınız üzere Intel geçmişte de üçüncü parti üreticilerden büyük entegre grafik çekirdekleri tedarik ederek özel çözümler üretmişti. Bunun en net örneği, sınırlı sayıda üretilen 7. Nesil Core "Kaby Lake-G" mobil işlemci ailesiydi. O dönemde Intel, 4 çekirdekli "Kaby Lake" CPU kalıbını, AMD'nin Radeon RX Vega M grafik birimiyle aynı çoklu çip modülünde (MCM) bir araya getirerek ezber bozmuştu.

İddialar arasında yer alan bir diğer önemli gelişme ise Apple, bazı Apple Silicon işlemcilerinin üretimi için Intel'in yeni nesil "Intel 18A" fabrikasyon sürecini kullanmak istediği yönünde. Hatta iki dev şirketin bu üretim ortaklığı konusunda ileri düzey istişare ve görüşme aşamasında olduğu belirtiliyor. Eğer bu iddialar gerçeğe dönüşürse, Apple ilk kez TSMC bağımlılığını azaltarak işlemci üretiminin bir kısmını Intel fabrikalarına kaydırmış olacak.