ÖTV muafiyetli Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR modellerini Temmuz 2026 fiyatları, uygun motor ve paket seçenekleri, ölçü-bagaj farkları, güvenlik sistemleri, yakıt tüketimi, ikinci el beklentisi ve üç modelden hangisinin hangi kullanıcı için daha mantıklı olduğu bağlamında karşılaştırıyoruz.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR, SUV gövde tipini paylaşsa da aynı ihtiyaca cevap veren üç otomobil değil. Duster daha çok ulaşılabilirlik ve işlevsellik, Boreal geniş aile kullanımı ve konfor, C-HR ise şehir içi verimlilik ve tasarım üzerinden farklılaşıyor.

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ÖTV istisnasıyla otomobil alırken bu karakter ayrımı kadar seçilen versiyonun nihai fatura bedeli de önem taşıyor. 2026 şartlarında donanım, renk ve opsiyon tercihi, bir otomobilin mevzuattaki sınırın içinde kalıp kalmayacağını doğrudan etkileyebiliyor.

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ÖTV muafiyeti ve alınabilen versiyonlar

Yaygın kullanımda “ÖTV muafiyeti” olarak bilinen uygulamanın mevzuattaki karşılığı ÖTV istisnası. 2026 yılında binek otomobiller için vergiler dâhil üst sınır 2.873.900 TL olarak uygulanıyor. Ayrıca aracın yerli katkı oranının en az yüzde 40 olması ve istisna hakkının kural olarak 10 yılda bir kullanılması gerekiyor.

İstisna kapsamında alınan araç, ilk beş yıl dolmadan istisnadan yararlanamayacak bir kişiye satılırsa ÖTV tahsil ediliyor. Beş yılın ardından vergisiz satış mümkün olsa da yeni bir istisnalı araç satın almak için ilk alımdan itibaren 10 yıllık sürenin tamamlanması gerekiyor. Rapor, tertibat ve aracı kullanabilecek kişilerle ilgili şartlar ise hak sahibinin durumuna göre ayrıca değerlendirilmeli.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR dış tasarım karşılaştırması

Duster üçlü içindeki en dayanıklı ve fonksiyonel görünüme sahip model. Dik gövde panelleri, belirgin çamurluk kaplamaları, Renault yazılı ön bölüm, tavan rayları ve 209 mm’lik yerden yükseklik aracın bozuk yolları gözeten karakterini destekliyor. Hybrid 4x4 versiyonda bu değer 217 mm’ye çıkıyor.

Boreal daha büyük ve daha üst sınıf görünmeye çalışan bir SUV. 4.556 mm uzunluğu, geniş ön ızgarası, yatay ışık imzası ve 222 mm yerden yüksekliğiyle Duster’dan daha heybetli duruyor. C-HR ise alçak tavanı, gizli kapı kolları ve coupe-SUV profiliyle üçlü içindeki en sportif tasarıma sahip.

Boyut ve tasarım verileri

Özellik Renault Duster Renault Boreal Toyota C-HR Uzunluk 4.343 mm 4.556 mm 4.362 mm Genişlik (aynalar hariç) 1.921 mm 1.841 mm 1.832 mm Yükseklik 1.621 mm 1.659 mm 1.558 mm Aks mesafesi 2.658 mm 2.701 mm 2.640 mm Yerden yükseklik 209 mm; 4x4’te 217 mm 222 mm Resmî belgede paylaşılmıyor Jantlar Techno’da 17", 18" opsiyonel 18", Iconic’te 19" Flame 17", Passion 18" Ön farlar LED LED Parabola tasarımlı LED Tavan

Ölçüler kullanım amacını açık biçimde ayırıyor. Duster ile C-HR birbirine yakın uzunluklara sahip olsa da Duster daha yüksek ve dik bir gövde kullanıyor. Bu nedenle dar şehir sokaklarında C-HR daha kompakt hissedebilirken Duster’ın görüş açıları ve yüksek oturma pozisyonu günlük kullanımda avantaj sağlayabilir.

Boreal ise aile SUV’u çizgisine en yakın otomobil. 2.701 mm aks mesafesi ve daha uzun gövdesi yaşam alanına olumlu yansıyor; ancak şehir merkezinde park yeri bulmak, dar otopark rampalarında hareket etmek ve dönüş yapmak diğer iki modele göre daha fazla dikkat gerektiriyor.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR iç tasarım karşılaştırması

Duster’ın kokpiti sağlamlık ve kolay kullanım üzerine kurulmuş. 10,1 inç openR multimedya ekranı, 7 inç dijital gösterge, fiziksel klima kumandaları ve yüksek orta konsol modern görünürken kabin malzemeleri gösterişten çok dayanıklılığı hedefliyor. YouClip bağlantı noktaları da telefon tutucudan çantaya kadar farklı aksesuarların sabitlenmesini kolaylaştırıyor.

Boreal’in iç mekânı daha yatay ve otomobil benzeri bir düzene sahip. 10 inç multimedya, pakete göre 7 veya 10 inç gösterge, soğutmalı orta konsol, arka havalandırma çıkışları ve geniş arka sıra onu aile kullanımında öne çıkarıyor. C-HR ise sürücü odaklı kokpiti ve 12,3 inç gösterge paneliyle daha teknolojik görünse de arka bölümde Boreal kadar ferah hissettirmiyor.

Kabin, ekran ve bagaj karşılaştırması

Özellik Renault Duster Techno Renault Boreal Evolution / Techno Toyota C-HR Flame / Passion Multimedya 10,1" openR 10" openR link Flame 8", Passion 12,3" Dijital gösterge 7" Evolution 7", Techno 10" 12,3" Telefon bağlantısı Kablosuz CarPlay / Android Auto Akıllı telefon yansıtma, pakete göre Google entegrasyonu Kablosuz CarPlay / Android Auto Klima Otomatik Çift bölgeli otomatik Çift bölgeli otomatik Kablosuz şarj Standart Techno’da standart Passion’da standart Koltuk yapısı Kumaş / yarı deri görünümlü Kumaş-suni deri, Techno’da elektrikli ön koltuklar Kumaş sportif koltuklar Arka koltuk 60:40 katlanır 1/3-2/3 katlanır, arka havalandırma 60:40 katlanır Bagaj hacmi Motora göre değişen, 594 litreye kadar Evolution TCe 630, Techno TCe 614 litre 388 litre Koltuklar katlandığında 1.696 litreye kadar 1.868 litreye kadar Resmî belgede net bilgi paylaşılmıyor

Bagaj tarafında Boreal açık ara önde. Evolution TCe’nin 630 litrelik hacmi bebek arabası, tekerlekli sandalye, büyük valizler veya haftalık aile kullanımı için belirgin avantaj sağlıyor. Techno TCe’de hacim 614 litreye gerilese de C-HR’ın 388 litrelik bagajından hâlâ çok daha büyük.

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Duster’ın bagajı motor seçeneğine göre değişiyor; bu nedenle 594 litrelik maksimum değer her versiyon için geçerli kabul edilmemeli. C-HR ise bagajdan çok tasarım ve şehir içi kullanım kolaylığına öncelik veriyor. Arka camların küçük, tavan çizgisinin alçalan yapıda olması, arka koltukları daha kapalı hissettirebiliyor.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR donanım seçenekleri

Duster’da Evolution ve Techno olmak üzere iki temel paket bulunuyor. ÖTV istisnalı kampanyanın merkezindeki Techno; otomatik klima, kablosuz şarj, eller serbest kart, elektronik park freni, adaptif hız sabitleyici, otomatik uzun-kısa farlar ve modüler tavan barlarıyla günlük kullanıcı için dengeli bir paket oluşturuyor.

Boreal’in Evolution paketi giriş seviyesi olmasına rağmen adaptif hız sabitleyici, ön-arka-yan park sensörleri, geri görüş kamerası, çift bölgeli klima ve eller serbest kart sunuyor. Techno’ya çıkıldığında 10 inç gösterge, Multi-Sense, soğutmalı konsol, elektrikli ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, kör nokta uyarısı ve güvenli çıkış asistanı ekleniyor.

Toyota C-HR Flame, üçlü içinde güvenlik açısından en güçlü giriş paketlerinden biri. 12,3 inç gösterge, çift bölgeli klima, kablosuz telefon entegrasyonu, kör nokta uyarısı ve geri görüş kamerası standart. Passion ise 12,3 inç multimedya, navigasyon, kablosuz şarj, ambiyans aydınlatması, 18 inç jantlar ve panoramik cam tavanla daha bütünlüklü bir paket sunuyor.

ÖTV kapsamına odaklanan donanım tablosu

Donanım Duster Techno Full Hybrid Boreal Evolution TCe Boreal Techno TCe C-HR Flame C-HR Passion LED ön far Var Var Var Var Var Dijital gösterge 7" 7" 10" 12,3" 12,3" Multimedya ekranı 10,1" 10" 10" 8" 12,3" Kablosuz CarPlay / Android Auto Var Var Var Var Var Otomatik klima Var Çift bölgeli Çift bölgeli Çift bölgeli Çift bölgeli Kablosuz şarj Var Yok Var Yok Var Anahtarsız giriş-çalıştırma Var Var Var Var Var Elektrikli ön koltuklar Yok Yok Var Yok Yok Elektrikli bagaj kapağı Yok Yok Var Yok Yok Panoramik cam tavan Yok Opsiyonel Opsiyonel Yok Var Adaptif hız sabitleyici Var Var Var Var Var Kör nokta uyarısı Opsiyonel Yok Var Var Var Ön-arka park sensörleri Opsiyonel Var Var Yok Var

Boreal Iconic donanım olarak daha ileride; 360 derece kamera, masajlı-hafızalı sürücü koltuğu, Harman Kardon ses sistemi ve elektrikli açılır panoramik tavan getiriyor. Ancak TCe 145 versiyonunun 2.860.000 TL’lik normal fiyatı istisna sınırına çok yakın. Renk veya aksesuar eklenmesi, nihai faturayı sınırın üzerine çıkarabilir.

Duster Techno, lüks ekipman sayısında Boreal Techno veya C-HR Passion kadar iddialı değil. Buna karşılık açıklanmış ÖTV istisnalı fiyatı, full hybrid motoru ve temel konfor ekipmanlarını aynı pakette sunması bakımından daha düşük bütçeyle daha bütünlüklü bir satın alma zemini oluşturuyor.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR güvenlik ve sürüş destek özellikleri

Toyota C-HR, güvenlik donanımının paketler arasında fazla seyreltilmemesiyle öne çıkıyor. Toyota Safety Sense 3; yaya, bisikletli ve motosikletli algılayan ön çarpışma önleme, kavşak desteği, tam hız aralığında adaptif hız sabitleme, şerit takip, trafik işareti tanıma ve acil sürüş durdurma sistemlerini kapsıyor.

Boreal’in Evolution paketinde bile adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma uyarısı, acil fren desteği, şerit takip, trafik işareti tanıma ve sürücü yorgunluk uyarısı bulunuyor. Techno kör nokta ve güvenli çıkış asistanını eklerken Iconic, 360 derece kamera ve sürüş paketiyle daha kapsamlı hâle geliyor.

Duster’da otomatik acil fren, şerit takip, trafik işareti tanıma, sürücü yorgunluk uyarısı ve geri görüş kamerası temel güvenlik omurgasını oluşturuyor. Techno’da adaptif hız sabitleyici standart; kör nokta uyarısı, ön-yan park sensörleri ve multiview kamera ise seçilen araca göre opsiyonel olabiliyor.

Güvenlik sistemleri karşılaştırması

Özellik Renault Duster Techno Renault Boreal Evolution / Techno Toyota C-HR Flame / Passion Ön, yan ve perde hava yastıkları Var Var Var Sürücü orta hava yastığı - - Var Otomatik acil fren Var Var Var Yaya / bisikletli algılama - - Var Adaptif hız sabitleyici Techno’da var Var, dur-kalk özellikli Var, tüm hızlarda Şerit takip / şeritte tutma Var Var Var Kör nokta uyarısı Opsiyonel Techno’da var Var Güvenli çıkış asistanı - Techno’da var Var Trafik işareti tanıma Var Var Var Sürücü yorgunluk uyarısı Var Var Acil duruş ve sürüş destek sistemi bulunuyor Park desteği Arka kamera ve sensör; gelişmiş sistemler opsiyonel Ön-arka-yan sensör ve kamera Flame’de kamera, Passion’da akıllı ön-arka sensör 360° kamera Opsiyonel multiview Iconic’te var - Euro NCAP - - 5 yıldız, 2024

Toyota C-HR, Euro NCAP’in 2024 değerlendirmesinde beş yıldız aldı. Otomatik acil fren sistemi araç, yaya, bisikletli ve motosikletli senaryolarında değerlendirilirken şerit destek sisteminin de iyi performans gösterdiği açıklandı. Bu sonuç, özellikle güvenliği ilk sıraya koyan kullanıcı için C-HR’ın güçlü taraflarından biri.

Aynı gövde ve altyapının Avrupa’da Dacia adıyla satılan Duster versiyonu 2024 Euro NCAP testinden üç yıldız aldı. Ancak Türkiye’deki Renault Duster’ın motor, donanım ve güvenlik paketi birebir aynı olmadığı için bu sonuç doğrudan Türkiye versiyonunun resmî puanı gibi sunulmamalı. Boreal içinse yayımlanmış net bir Euro NCAP sonucu bulunmuyor.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR performans ve motor özellikleri

Karşılaştırmanın motor tarafında Duster ile C-HR kendi kendini şarj eden tam hibrit sistemleriyle, Boreal ise 1.3 litrelik turbo benzinli motoruyla yer alıyor. Duster 160 hp ile en yüksek sistem gücünü sunarken C-HR 140 hp ile daha düşük güç üretmesine rağmen benzer tüketim aralığına sahip.

Boreal’in 145 hp gücündeki TCe motoru 245 Nm tork ve 6 ileri ıslak çift kavramalı EDC şanzımanla geliyor. Bu kombinasyon özellikle sabit hızlı uzun yol sürüşünde geleneksel otomatik otomobil hissine daha yakın. Yaklaşık 160 kilometrelik bir Türkiye testinde 6,7 lt/100 km tüketim görülmesi, 6,6 litrelik WLTP verisine oldukça yakın.

Karşılaştırmaya alınan motorlar

Özellik Duster Full Hybrid E-Tech 160 Boreal TCe EDC 145 Toyota C-HR 1.8 Hybrid Motor hacmi 1.789 cc 1.332 cc 1.798 cc Motor tipi Tam hibrit Turbo benzinli Tam hibrit Sistem gücü 160 hp 145 hp 140 hp Tork 170 Nm benzinli, 205 Nm elektrik motoru 245 Nm 142 Nm benzinli, 185 Nm elektrik motoru Şanzıman Çok modlu otomatik 6 ileri ıslak çift kavramalı EDC e-CVT Çekiş Önden çekiş Önden çekiş Önden çekiş 0-100 km/sa. 9,4 sn 9,6 sn 9,9 sn Maksimum hız 180 km/sa. 180 km/sa. 175 km/sa. WLTP karma tüketim 4,6-4,9 lt/100 km 6,5-6,6 lt/100 km 4,7-4,9 lt/100 km Yakıt deposu 50 litre 50 litre 43 litre Sürüş karakteri Şehirde sessiz, güçlü ve ekonomik Uzun yolda daha geleneksel ve akıcı Şehir içinde yumuşak ve verimli

Duster ile C-HR arasındaki tercih yalnızca tüketim üzerinden yapılmamalı. Fabrika verileri çok yakın olsa da Duster daha yüksek sistem gücü, daha yüksek gövde ve daha büyük kullanım alanı sunuyor. C-HR ise daha alçak ağırlık merkezi, bağımsız arka süspansiyon ve e-CVT’nin kesintisiz güç aktarımıyla şehir içinde daha otomobil benzeri hissettirebilir.

Duster’ın Turbo TCe EDC 145, Eco-G 120 ve Hybrid 4x4 LPG 150 seçenekleri de bulunuyor. Ancak bu karşılaştırmada, Temmuz 2026 için doğrudan resmî ÖTV istisnalı fiyat açıklanan Techno Full Hybrid E-Tech 160 esas alındı. Diğer motorların kesin istisnalı satış bedelleri resmî kampanya sayfasında ayrı ayrı paylaşılmıyor.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR’ın avantajları

Renault Duster’ın avantajları

Duster’ın en güçlü tarafı, fiyat ile sunulan otomobil arasındaki denge. 1.286.500 TL’lik açıklanmış ÖTV istisnalı fiyat karşılığında 160 hp tam hibrit motor, otomatik şanzıman, 10,1 inç ekran, adaptif hız sabitleyici, otomatik klima ve yüksek bir SUV gövdesi alınabiliyor. Bu, üçlü içindeki en net fiyat-performans teklifi.

Dik gövde, yüksek oturma pozisyonu, 209 mm yerden açıklık ve pratik kabin de Duster’ı yalnızca şehir içinde kullanılacak bir crossover olmaktan çıkarıyor. Bozuk yollar, yazlık güzergâhları veya sık bagaj yüklenen aile kullanımı söz konusu olduğunda C-HR’a göre daha rahat uyum sağlayabilir.

Renault Boreal’in avantajları

Boreal’in temel üstünlüğü alan ve konfor. 630 litreye ulaşan bagajı, uzun aks mesafesi, arka havalandırma çıkışları, geniş kapı açıklıkları ve daha ferah arka sırası özellikle çocuklu aileler veya büyük eşya taşımak zorunda kalan kullanıcılar için ciddi fark yaratıyor.

Evolution paketinin adaptif hız sabitleyici, ön-arka-yan park sensörleri, geri görüş kamerası ve çift bölgeli klima gibi ekipmanları standart sunması da önemli. Techno paketiyle elektrikli koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, gelişmiş gösterge ve kör nokta uyarısı eklenince Boreal daha üst sınıf bir otomobil hissine yaklaşıyor.

Toyota C-HR’ın avantajları

C-HR’ın güçlü yanı şehir kullanımındaki bütünlük. 4,7-4,9 lt/100 km WLTP tüketimi, kompakt gövde, hafif direksiyon ve sessiz hibrit kalkışlar, yoğun trafik ve kısa mesafeli kullanımda rahatlık sağlıyor. Tüm uygun paketlerde sunulan geniş aktif güvenlik paketi de C-HR’ı donanım seçerken daha az karmaşık hâle getiriyor.

C-HR aynı zamanda üçlü içindeki en güçlü bağımsız güvenlik sonucuna ve en oturmuş hibrit algısına sahip. 2026’nın ilk yarısındaki yüksek satış hacmi de modelin Türkiye’de tanındığını ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığını gösteriyor. Bu durum ikinci el tarafında önemli bir avantaj potansiyeli taşıyor.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR’ın dezavantajları

Renault Duster’ın dezavantajları

Duster’ın kabini modern görünse de malzeme kalitesi Boreal veya C-HR kadar rafine değil. Sert plastiklerin yoğunluğu, daha temel ses sistemi ve fonksiyon odaklı iç mekân, yüksek kalite hissini ilk sıraya koyan kullanıcıları tatmin etmeyebilir. Bazı park ve kör nokta sistemlerinin de opsiyona bağlı kalması gerekiyor.

Avrupa’daki aynı nesil Dacia Duster’ın incelemelerinde genişlik ve konfor olumlu bulunurken kalite hissinin yer yer düzensiz olduğu belirtiliyor. Bu testlerdeki motor ve donanımlar Türkiye versiyonuyla birebir aynı olmadığı için çıkarım yalnızca gövde, pratiklik ve genel kabin yaklaşımıyla sınırlı tutulmalı.

Renault Boreal’in dezavantajları

Boreal’in en önemli dezavantajı, ÖTV istisnası tarafındaki fiyat belirsizliği. Evolution ve Techno’nun normal fiyatları sınır içinde görünse de resmî ÖTV’siz anahtar teslim tutar yayımlanmıyor. Iconic TCe limite çok yakın, Full Hybrid ise mevcut 3.399.000 TL’lik fiyatıyla sınırın üzerinde bulunuyor.

Büyük gövde şehir içinde de ek yük getiriyor. 4.556 mm uzunluk ve 11,01 metrelik dönüş çapı dar otoparklarda C-HR kadar rahat değil. TCe motorun tüketimi hibrit rakiplerden yüksek; ayrıca üst donanımlardaki büyük jantların lastik maliyeti ve sürüş konforu üzerindeki etkisi de hesaba katılmalı.

Toyota C-HR’ın dezavantajları

C-HR’ın coupe tasarımı arka yaşam alanı ve görüş konusunda taviz istiyor. Kalın arka sütunlar ve eğimli arka cam geri görüşü sınırlandırabiliyor. Geri görüş kamerası bu açığı azaltıyor; ancak özellikle Flame paketinde ön-arka park sensörlerinin bulunmaması günlük park manevralarında hissedilebilir.

388 litrelik bagaj, üçlü içindeki en küçük hacim. Çocuk arabası, tekerlekli sandalye veya birkaç büyük valiz düzenli olarak taşınacaksa Boreal daha elverişli. Tam gaz hızlanmalarda e-CVT nedeniyle motor devri yükselip kabinde daha fazla ses duyulması da geleneksel otomatik şanzıman hissini arayan kullanıcıya uygun olmayabilir.

Renault Duster, Renault Boreal ve Toyota C-HR’ın ikinci el piyasası nasıl?

Toyota C-HR ve Renault Duster, sıfır araç satış hacmi bakımından güçlü iki model. 2026’nın ilk altı ayında C-HR 13.992 adetle en çok satılan SUV olurken Duster 12.863 adetle ikinci sırada yer aldı. Bu tablo, iki modelin yüksek tanınırlığa ve geniş bir potansiyel alıcı kitlesine sahip olduğunu gösteriyor.

Yüksek satış adedi tek başına her aracın hemen veya istenen fiyata satılacağını garanti etmiyor. Yine de C-HR’ın hibrit sisteminin bilinirliği ve Toyota markasının Türkiye’deki yerleşik kullanıcı kitlesi, ikinci elde onu üçlü içindeki en öngörülebilir seçenek hâline getiriyor. Duster da yaygınlığı, servis ağı ve işlevsel SUV kimliğiyle güçlü talep görme potansiyeline sahip.

Boreal ise Temmuz 2026 itibarıyla çok yeni bir model. Bu nedenle ilan süresi, değer kaybı ve hangi paketin daha fazla arandığı konusunda yerleşmiş bir ikinci el verisi henüz bulunmuyor. Yerli üretim ve Renault servis ağı olumlu göstergeler olsa da “hızlı satılır” şeklinde kesin bir değerlendirme yapmak için erken.

ÖTV istisnasıyla alınan otomobilin ikinci el değerlendirmesinde mevzuat da hesaba katılmalı. İlk beş yıl içindeki satışta vergi yükümlülüğü doğabileceği, yeni bir istisnalı araç içinse ilk alımdan itibaren 10 yıl beklenmesi gerektiği için satın alma kararı yalnızca olası değer artışı veya hızlı satış beklentisiyle verilmemeli.

Editör notu: ÖTV muafiyetinde Duster mı, Boreal mi, C-HR mı alınır?

Üç model arasında tek bir kazanan belirlemek, kullanım ihtiyacını görmezden gelmek anlamına gelir. Buna rağmen toplam satın alma maliyeti, açıklanmış ÖTV istisnalı fiyat, motor verimliliği ve günlük kullanışlılık birlikte değerlendirildiğinde Renault Duster Techno Full Hybrid E-Tech 160 en mantıklı genel tercih olarak öne çıkıyor.

Duster; gösterişli veya sınıfının en rafine otomobili değil. Ancak 1.286.500 TL’lik resmî istisnalı fiyatla 160 hp tam hibrit motor, otomatik şanzıman, adaptif hız sabitleyici ve yüksek SUV gövdesi sunması önemli. Bütçesini kontrollü tutmak, yakıt tüketimini düşürmek ve bozuk yol şartlarında rahat etmek isteyenler için üçlü içindeki en dengeli seçenek.

Boreal, büyük aileler ve geniş bagaj ihtiyacı olanlar için daha doğru otomobil olabilir. Evolution bile güçlü temel donanıma sahipken Techno konforu belirgin biçimde yükseltiyor. Buna karşılık kesin ÖTV istisnalı fiyatın yayımlanmaması ve modelin ikinci el geçmişinin henüz oluşmaması, satın alma öncesinde daha kapsamlı bayi teyidi gerektiriyor.

C-HR ise şehir içi kullanım, güvenlik, tüketim ve ikinci el öngörülebilirliği öncelikliyse daha güçlü bir tercih. Flame güvenlik açısından yeterli; Passion ise ekran, park destekleri ve panoramik tavanla daha tamamlanmış hissettiriyor. Ancak bagaj ve arka yaşam alanı düzenli aile kullanımında belirleyiciyse C-HR’dan önce Boreal veya Duster düşünülmeli.

Hangi kullanıcı hangi modeli tercih etmeli?

Kullanıcı profili Daha mantıklı seçim Neden? Fiyat-performans ve düşük satın alma maliyeti Renault Duster Açıklanmış 1.286.500 TL’lik istisnalı fiyat Şehir içi, düşük tüketim ve kolay kullanım Toyota C-HR Kompakt gövde, hibrit sistem ve güçlü güvenlik paketi Geniş aile, büyük bagaj ve uzun yol konforu Renault Boreal 630 litreye varan bagaj ve daha geniş kabin Bozuk yollar ve yüksek yerden açıklık Renault Duster 209 mm yerden yükseklik ve dayanıklı gövde En kapsamlı bağımsız güvenlik sonucu Toyota C-HR 2024 Euro NCAP testinde beş yıldız Donanım ve kabin konforu Renault Boreal Techno Elektrikli koltuklar, büyük gösterge, geniş yaşam alanı Daha öngörülebilir ikinci el Toyota C-HR / Duster Yüksek sıfır araç satış hacmi ve güçlü tanınırlık Gerçek 4x4 ihtiyacı Renault Duster Hybrid 4x4 Üçlü içinde 4x4 seçeneği bulunan tek model; fiyat ayrıca teyit edilmeli

Sonuç olarak Duster akılcı genel seçim, Boreal en iyi aile otomobili, C-HR ise en güçlü şehir içi ve güvenlik seçeneği. Tek otomobille farklı yol şartlarına uyum sağlamak ve bütçeyi korumak isteyenler Duster’a; genişlik ve konfordan taviz vermeyenler Boreal’e; tüketim, aktif güvenlik ve ikinci el görünürlüğünü öne alanlar C-HR’a yönelmeli.

Türkiye’de genel pazar rakipleri arasında Duster için Hyundai Bayon ve Citroën C3 Aircross; C-HR için Hyundai Kona, Nissan Juke ve Peugeot 2008; Boreal için Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Kia Sportage sayılabilir. Ancak bu modellerin ÖTV istisnasına uygunluğu, yerlilik oranı ve nihai fatura bedeli ayrıca doğrulanmalı.