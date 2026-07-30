Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç muayenesine gitmeden önce yapılacak basit kontroller hem zamandan hem de ek masraftan tasarruf etmenizi sağlayabilir. İşte araç muayenesinde incelenen tüm önemli noktalar ve son dönemde yürürlüğe giren değişiklikler...

Son dönemde araç muayenesi kriterlerinde de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle bazı ekipmanların kusur sınıflandırması değişirken, elektronik güvenlik sistemleri ve elektrikli araçlara yönelik yeni kontrol maddeleri de uygulamaya eklendi.

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Biz de bu içeriğimizde araç muayenesinde A'dan Z'ye kontrol edilen tüm noktaları ve son düzenlemelerle birlikte hayata geçirilen değişiklikleri detaylı şekilde ele aldık.

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İlk olarak, araç muayenesinde nelere bakılıyor? 2026 güncel liste:

Farlar ve aydınlatma sistemi

Fren sistemi

Lastikler ve jantlar

Direksiyon ve süspansiyon sistemi

Emniyet kemerleri

Camlar, aynalar ve silecekler

Motor ve egzoz sistemi

Gösterge panelindeki uyarı lambaları

Plakalar

Şasi ve alt takım

Farlar ve aydınlatma sistemi

Araç muayenesinde ilk kontrol edilen bölümlerden biri aydınlatma sistemi oluyor. Kısa ve uzun farlar, park lambaları, sinyaller, fren lambaları, geri vites lambası, sis farları ve plaka aydınlatmasının eksiksiz şekilde çalışması gerekiyor. Çalışmayan veya yanlış renkte yanan aydınlatmalar muayenede kusur olarak değerlendirilebiliyor.

Fren sistemi

Fren performansı özel test cihazlarıyla ölçülüyor. Ön ve arka frenlerin dengeli çalışması, el freninin yeterli tutması ve sistemde herhangi bir hidrolik kaçak bulunmaması gerekiyor. Dengesiz frenleme veya yetersiz fren performansı ağır kusur olarak değerlendirilebiliyor.

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Lastikler ve jantlar

Lastiklerin yasal diş derinliğine sahip olması, yanaklarında balon ya da ciddi deformasyon bulunmaması gerekiyor. Aynı aks üzerindeki lastiklerin uygun ebatta olması ve jantlarda güvenliği etkileyecek hasar bulunmaması da kontrol edilen noktalar arasında yer alıyor.

Direksiyon ve süspansiyon sistemi

Direksiyon kutusu, rot başları, salıncaklar, amortisörler ve süspansiyon bağlantıları detaylı şekilde inceleniyor. Boşluk yapan direksiyon sistemi veya aşınmış süspansiyon parçaları aracın muayeneden kalmasına neden olabiliyor.

Emniyet kemerleri

Araçtaki tüm emniyet kemerlerinin eksiksiz çalışması gerekiyor. Kilit mekanizmasının arızalı olması, kemerin yırtık veya hasarlı olması güvenlik açısından kusur olarak değerlendiriliyor.

Camlar, aynalar ve silecekler

Ön camda sürücünün görüşünü engelleyecek seviyede çatlak bulunmaması gerekiyor. Aynaların sağlam olması, sileceklerin düzgün çalışması ve cam suyu sisteminin görevini yerine getirmesi de kontrol edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Motor ve egzoz sistemi

Motor bölümünde yağ, yakıt veya soğutma sıvısı kaçağı bulunmaması gerekiyor. Bunun yanında egzoz sistemi de sızdırmazlık ve emisyon açısından kontrol ediliyor. Gürültülü veya hasarlı egzoz sistemleri kusur olarak değerlendirilebiliyor.

Gösterge panelindeki uyarı lambaları

Modern araçlarda elektronik güvenlik sistemleri de muayenenin önemli parçalarından biri haline geldi. ABS, ESP, hava yastığı (Airbag) ve motor arıza lambası gibi kritik ikaz lambalarının sürekli yanıyor olması ağır kusur olarak değerlendirilebiliyor.

Plakalar

Ön ve arka plakaların okunabilir, standartlara uygun ve sağlam şekilde monte edilmiş olması gerekiyor. APP plaka kullanımı veya okunmasını engelleyen deformasyonlar muayeneden kalma sebebi olabiliyor.

Şasi ve alt takım

Araç lifte kaldırılarak alt takım detaylı şekilde inceleniyor. Şasi üzerinde çatlak, aşırı paslanma, gevşek bağlantılar veya güvenliği tehlikeye atacak deformasyonlar ağır kusur kapsamında değerlendiriliyor.

Araç muayenesinde kontrol edilen zorunlu ekipmanlar:

İlk yardım çantası

Yangın söndürücü

İki adet reflektör (binek otomobiller için)

Stepne veya lastik tamir kiti (aracın fabrika çıkış donanımına göre)

Kriko

Bijon anahtarı

Çekme halkası (aracın fabrika donanımında bulunuyorsa)

15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren araç muayene hizmetleri TURKA tarafından yürütülecek.

Yeni işletme modeli, 2027-2047 yılları arasında toplam 20 yıl boyunca geçerli olacak.

Yeni dönemde araç sahiplerini yalnızca işletmeci değişikliği değil, hizmet kalitesini artırmaya yönelik birçok yenilik de bekliyor.

Açıklanan yol haritasına göre Türkiye genelinde 249 sabit ve 100 mobil araç muayene istasyonu hizmet verecek. Ayrıca yapay zekâ destekli kontrol sistemleri, veri analitiği ve dijital süreçlerin de muayene istasyonlarında kullanılacağı belirtildi. Vatandaşların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan kredi kartı komisyonu da yeni dönemde kaldırılacak. TURKA, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde herhangi bir komisyon alınmayacağını duyurdu. Ayrıca teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle yoğun dönemlerde muayene sürelerinin kısaltılması ve mobil istasyon sayısının artırılması hedefleniyor.

Kısacası araç muayenesinde kontrol edilen teknik kriterler korunurken, 2027 itibarıyla hizmet altyapısı, ödeme sistemi ve dijital teknolojiler açısından tamamen yeni bir döneme geçilmiş olacak.