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10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

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Her eski otomobil sorun çıkaracak diye bir kural yok. Düzenli bakımları yapılmış ve sağlamlığıyla kendini kanıtlamış bazı modeller, 10 yaşını geride bırakmasına rağmen hâlâ güvenle tercih edilebiliyor.

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller
Deniz Şen Deniz Şen /

İkinci el otomobil alırken birçok kişinin aklındaki ilk soru **"10 yaşını geçti, acaba çok masraf açar mı?" **oluyor. Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü bir otomobili yaşından çok, kullanılan motoru, şanzımanı ve geçmişte nasıl bakıldığı belirliyor.

Ancak bazı modeller var ki yıllardır ne kadar sağlam olduklarını kanıtladı. Hatta temiz kullanılmış bir örneğini bulabilirseniz, uzun yıllar boyunca büyük masraflarla karşılaşmadan kullanmanız mümkün. Gelin, yaşına rağmen hâlâ güven veren otomobillere birlikte bakalım.

İçerikten Görseller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller
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Toyota Corolla (E150)

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Toyota Corolla, "yakıtını koy, bakımını yaptır, bin" denildiğinde akla gelen ilk otomobillerden biri. Özellikle atmosferik benzinli motorları ve CVT öncesi klasik otomatik şanzımanlı versiyonları oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Motor tarafında kronik sayılabilecek büyük problemlerle çok sık karşılaşılmıyor. Düzenli yağ bakımı yapılan bir Corolla'nın 300-400 bin kilometreleri görmesi kimseyi şaşırtmıyor.

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Honda Civic (FB7)

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Honda Civic FB7, özellikle 1.6 i-VTEC motoruyla uzun ömürlü otomobiller arasında gösteriliyor. Turbo sistemi bulunmaması, motorun daha basit bir yapıya sahip olmasını sağlıyor ve olası arıza risklerini azaltıyor. LPG ile uyumlu olması da kullanıcıların en sevdiği özelliklerden biri.

Mazda 6 (GJ - 2013-2022)

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Mazda 6, ikinci el piyasasında hak ettiği ilgiyi görmese de dayanıklılığıyla öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Özellikle atmosferik 2.0 Skyactiv-G motoru, turbo beslemeli rakiplerine kıyasla daha sade bir yapıya sahip olduğu için uzun ömürlü kullanımıyla dikkat çekiyor. Zincirli zamanlama sistemi sayesinde triger kayışı değişim masrafı gerektirmemesi de önemli avantajlarından biri.

Mitsubishi Lancer (CY/CZ - 2008-2017)

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Mitsubishi Lancer, Türkiye'de rakipleri kadar yaygın olmasa da uzun ömürlü mekanik yapısıyla otomobil tutkunlarının sıkça önerdiği modellerden biri. Özellikle 1.6 litrelik MIVEC atmosferik benzinli motor, karmaşık turbo sistemlerine sahip olmadığı için düşük arıza riskiyle öne çıkıyor. Düzenli yağ ve filtre bakımları aksatılmadığında bu motorun 300 bin kilometrenin üzerinde sorunsuz kullanılabildiğine dair çok sayıda kullanıcı deneyimi bulunuyor.

Hyundai i20 (GB)

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Hyundai i20, özellikle 2014-2020 yılları arasında üretilen GB kasa ile ikinci el piyasasında en güvenilir B segmenti otomobillerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle 1.4 MPI atmosferik benzinli motor, basit mekanik yapısı ve düşük arıza oranıyla uzun yıllardır kendini kanıtlamış bir ünite. Düzenli bakım gören örneklerde yüksek kilometrelere ulaşabilmesi ve kronik motor sorunlarıyla sık anılmaması, i20'nin en büyük artılarından biri.

Honda C-RV

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Honda CR-V, dayanıklılığı ve uzun ömürlü mekanik yapısıyla yıllardır SUV segmentinin en güvenilir modelleri arasında gösteriliyor. Özellikle 3. nesil (2007-2012) ve 4. nesil (2012-2018) kasalarda kullanılan 2.0 i-VTEC atmosferik benzinli motor, turbo beslemeli rakiplerine göre daha sade bir yapıya sahip olduğu için düşük arıza riskiyle öne çıkıyor

Kia Sportage (QL)

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Kia Sportage, modern tasarımı ve zengin donanım seçenekleri sayesinde bugün bile güncelliğini koruyan SUV modellerinden biri. Özellikle 1.6 GDI atmosferik benzinli ve 2.0 CRDi dizel motorlu versiyonları, düzenli bakım yapıldığında uzun ömürlü yapılarıyla öne çıkıyor. Konforlu süspansiyon sistemi, geniş iç hacmi ve başarılı güvenlik donanımları da Sportage'ı aileler için cazip bir seçenek hâline getiriyor.

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