Her eski otomobil sorun çıkaracak diye bir kural yok. Düzenli bakımları yapılmış ve sağlamlığıyla kendini kanıtlamış bazı modeller, 10 yaşını geride bırakmasına rağmen hâlâ güvenle tercih edilebiliyor.

İkinci el otomobil alırken birçok kişinin aklındaki ilk soru **"10 yaşını geçti, acaba çok masraf açar mı?" **oluyor. Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü bir otomobili yaşından çok, kullanılan motoru, şanzımanı ve geçmişte nasıl bakıldığı belirliyor.

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Ancak bazı modeller var ki yıllardır ne kadar sağlam olduklarını kanıtladı. Hatta temiz kullanılmış bir örneğini bulabilirseniz, uzun yıllar boyunca büyük masraflarla karşılaşmadan kullanmanız mümkün. Gelin, yaşına rağmen hâlâ güven veren otomobillere birlikte bakalım.

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Toyota Corolla (E150)

Toyota Corolla, "yakıtını koy, bakımını yaptır, bin" denildiğinde akla gelen ilk otomobillerden biri. Özellikle atmosferik benzinli motorları ve CVT öncesi klasik otomatik şanzımanlı versiyonları oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Motor tarafında kronik sayılabilecek büyük problemlerle çok sık karşılaşılmıyor. Düzenli yağ bakımı yapılan bir Corolla'nın 300-400 bin kilometreleri görmesi kimseyi şaşırtmıyor.

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