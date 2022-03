Netflix üzerinden izleyebileceğiniz The Alienist, Türkçesi ile Ruh Avcısı dizisinde izleyiciler; gizemli cinayetlerle dolu ve gerçek hayata göndermeler yapan bir polisiye ile karşılaştılar. Eğer The Alienist dizisini sevdiyseniz ve bu türden diziler izlemeye devam etmek istiyorsanız listemizdeki yapımlar tam size göre.

Amerikalı yazar Caleb Carr tarafından 1996 yılında kaleme alınan aynı adlı romanın dizi uyarlaması olan The Alienist, Türkçesi ile Ruh Avcısı ilk kez 2018 yılında yayınlandı. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizi, 19. yüzyılın sonunda karanlık bir dünyada geçiyor. Yeni atanmış bir polis komiseri gizemli cinayetleri çözmeye çalışırken dizi boyunca bazı gerçek karakterler ve olaylara atıflar yapıldığını görüyoruz.

The Alienist dizisi için gizem, polisiye türünde demek doğru olacak. Bilenler bilir, bir kez polisiye yapım izledikten sonra kendinizi durdurmanız epey zor olacaktır. Yani biliyoruz ki pek çok izleyici şu an bu diziye benzer yapımlar arıyor. Aradığınız kan bulundu. Sizin için The Alienist, Ruh Avcısı benzeri en iyi dizilerden bazılarını listeledik ve kısaca dizilerin izleyiciye sundukları büyülü dünyalardan bahsettik.

Bilmeyenler için Ruh Avcısı (The Alienist):

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2018 - 2020

Oyuncular: Daniel Brühl, Dakota Fanning, Luke Evans

IMDb: 7.7

19. yüzyılın sonları, Amerika’nın en karanlık zamanları. New York’ta seri cinayetler işlenmekte ve yeni komiser eli kolu bağlı durmaktan sıkılmaktadır. Bir gazeteci ve bir kriminal psikolog hem bu olayları daha iyi anlamak hem de komisere bir şekilde yardım edebilmek için bir araya gelirler. Sonrası, her saniyesi gizem dolu bir polisiye öykü.

Ruh Avcısı (The Alienist) benzeri diziler:

True Detective

Deadwind

Millennium

Hudson & Rex

The Boys

The Lizzie Borden Chronicles

Quicksand

Şahsiyet

The Mentalist

Unbelievable

Kült polisiye yapımlardan: True Detective

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2014 - 2019

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams

IMDb: 8.9

Dünyada polisiye yapım denilince akla gelen ilk dizilerden bir tanesi olan ve artık bir külte dönüşen True Detective dizisinde, suç dünyasının gizem perdeleri aralanıyor. Dizi boyunca pek çok farklı olay izliyoruz. Bu olayları çözmeye çalışan dedektifler ve hukukçular bir yanda, hukuk dışındaki karakterler ise diğer yanda bulunuyor. Evet, bu iki taraf sık sık bir araya geliyor.

Hayatını mahvedecek olaylar zinciri: Deadwind

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2018 - 2021

Oyuncular: Pihla Viitala, Lauri Tilkanen, Mimoza Willamo

IMDb: 7.3

Netflix orijinal yapımı Deadwind dizisinde her şey, bir kadın cesedinin bulunması ile başlıyor. Sofia Karppi isimli karakterimiz, bir gün bir inşaat şantiyesinde ölü bir kadın buluyor. Tam hayatım düzene girdi derken bu olay sonrası işleri yeniden bozulan karakterimiz, aslında bu olay sonrası hayatını tam anlamıyla mahvedecek olaylar zincirini başlattığının farkında değildir.

Paranormal olaylar: Millennium

Tür: Suç, Dram, Korku

Yıl: 1996 - 1999

Oyuncular: Lance Henriksen, Megan Gallagher, Terry O'Quinn

IMDb: 8.0

1990’lı yıllara tam anlamıyla damgasını vurmuş Millennium dizisinde, gerçek hayatta işlenen suçların paranormal etkilerle çözülmesini izliyoruz. Karakterimiz, katillerin zihnini okuyabildiği için FBI ile birlikte çalışmaktadır. Bu doğaüstü gücü, Millenium Group şirketinin dikkatini çeker ve orada çalışmaya başlar. Ancak basit bir zihin okuma yeteneği, dünyamızda yaşanan paranormal olayların hepsini aydınlatmaya yetmemektedir.

Bir dedektif ve bir köpekten oluşan ekip: Hudson & Rex

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2019 - …

Oyuncular: John Reardon, Mayko Nguyen, Kevin Hanchard

IMDb: 7.2

Hudson & Rex dizisinde, her zaman insanların en iyi dostu olarak görülen köpeklerin aslında bazen çok daha fazlası olabileceklerini görüyoruz. Dedektif Charlie Hudson’ın bir ekip kurması gerekir ancak tam olarak istediği insanları bulamaz. Rex isimli bir Alman çoban köpeği ile tanıştığı zaman ise tam olarak aradığını bulduğunu fark eder ve suçluların peşine düşecek ekibin yalnızca Hudson & Rex’ten oluşması gerektiğini düşünür.

Roller değişiyor: The Boys

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yıl: 2019 - …

Oyuncular: Karl kentsel, Jack Quaid, Antony Starr

IMDb: 8.7

Orijinal Amazon Prime Video yapımı olan The Boys, son yılların en çok ses getiren yapımları arasında yer alıyor. Bir süper kahraman dizisi gibi görünse bile aslında tam tersi bir hikaye izliyoruz. Süper kahramanlar fazla havalanmış ve güçlerini kötüye kullanmaya başlamışlardır. Onları durduracak olanlar ise her zaman kötü olarak gördüğümüz bir grup kanunsuzdur.

Gerçek hikaye: The Lizzie Borden Chronicles

Tür: Suç, Dram, Korku

Yıl: 2015

Oyuncular: Christina Ricci, Clea DuVall, Cole Hauser

IMDb: 6.9

Bir mini TV serisi olan The Lizzie Borden Chronicles dizisinde, gerçekten yaşanmış korkunç bir olayın uyarlamasını izliyoruz. 1982 yılında Lizzie Andrew Borden isimli genç bir kız, babasını ve üvey annesini öldürme suçu ile tutuklanır ama daha sonra serbest bırakılır. Tartışmalı beraat kararı ve sonrasında yaşanan olaylar, tam anlamıyla kan dondurmaktadır.

Travma üstüne travma: Quicksand

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2019

Oyuncular: Hanna Ardehn, Felix Sandman, David Dencik

IMDb: 7.5

Netflix yapımı bir mini dizi olan Quicksand’da, yaşanan büyük bir trajedi sonrası genç bir kızın cinayetle suçlanmasının hikayesini izliyoruz. Stockholm’de kendi haline bir öğrenci olan karakterimizin okulunda korkunç bir trajedi yaşanır. Bu durumun travmasını zaten atlatamayan genç kız, bir anda kendisini cinayetle suçlanırken bulur. Dizinin her dakikası şüphe perdesini biraz daha aralar.

Her şeyi unut ama her şeyi unutma: Şahsiyet

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2018

Oyuncular: Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger

IMDb: 9.1

Dizinin başrolünde izlediğimiz Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü’nü kazandıran Şahsiyet dizisi, bir mini dizi olarak yayınlanmıştır. Puhu TV orijinal yapımı olan dizide, karakterimize alzheimer teşhisi konur. Her şeyi unutmadan önce önünde oldukça kısa bir zaman olduğunu fark eden karakterimiz, serbestçe gezen suçluların cezasız kalmaması gerektiğine karar verir.

Sahtekar bir medyum: The Mentalist

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2008 - 2015

Oyuncular: Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang

IMDb: 8.2

The Mentalist dizisinde bir nevi gösteri peygamberine dönüşmüş bir medyumun sahte çıkmasının ardından yaşanan olayları izliyoruz. Karakterimiz, ülke çapında ünlü olan bir medyumun aslında bir sahtekar olduğunu ortaya çıkardıktan sonra karısı ve kızı öldürülür. Tüm bu yaşananlardan sonra cinayet büroda danışman olarak çalışmaya başlayan karakterimiz, dünyanın ne tür rahatsız edici gizemlerle dolu olduğunu ortaya çıkaracaktır.

İddialar ne kadar doğru: Unbelievable

Tür: Suç, Dram

Yıl: 2019

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Amir Hossein Ghezelbash, Toni Collette

IMDb: 8.4

Netflix yapımı bir mini dizi olan Unbelievable’da, bir kadının iddialarının gerçekten doğru olup olmadığının peşine düşen dedektiflerin hikayesini izliyoruz. Bir kadın tecavüze uğradığını söyler ancak ortada bir kanıt yoktur. Yalan söylemekle suçlanan kadının söylediklerinin doğru olup olmadığını çözmek ise iki dedektifin görevi olur ve gerçekler pek de kolay aydınlanacak gibi değildir.

Gizemli cinayetlerle dolu bir polisiye dizi olan The Alienist, Türkçesi ile Ruh Avcısı sevenlerin keyifle izleyebileceği dizilerden bazılarını listeledik ve kısaca yapımların anlattıkları hikayelerden bahsettik. Listede olmasını istediğiniz dizileri yorumlarda paylaşabilirsiniz.