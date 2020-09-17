Rus Uzay Ajansı Başkanı: Venüs, Bir Rus Gezegeni

Salı günü Rusya'daki bir endüstri fuarında konuşan Rus Uzay Ajansı Başkanı, Venüs'ün bir Rus gezegeni olduğunu ifade etti. Roscosmos Başkanı, Venüs'te yaşam olabileceğine ise ihtimal vermiyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) başındaki isim olan Dmitry Rogozin, ABD'li ve İngiliz bilim insanlarının Venüs’ün atmosferinde geçmişte yaşam olabileceğine dair kanıt bulduklarını açıklamalarından kısa bir süre sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen bir endüstri fuarında komşu gezegen Venüs’ü ‘ Rus gezegeni ’ olarak nitelendirdi.

The Moscow Times tarafından aktarılan bilgilere göre Rogozin, Sovyetler’in 60’lı, 70’li ve 80’li yıllarda gerçekleştirdiği Venüs görevlerine atıfta bulunarak, “Rusya, Venüs'e başarıyla inen ilk ve tek ülke” ifadelerini kullandı.

Roscosmos Başkanı: Venüs cehennem gibi

Sovyet Rusya, bahsedilen dönemde Venüs’e pek çok uzay görevi gerçekleştirmiş, hatta Venera 7 adlı uzay aracını Venüs’ün yüzeyine indirmeyi başararak Venüs’ün kavurucu sıcağında yanmadan önce 23 dakikalığına Dünya’ya veri göndermesini sağlamıştı.

Söz konusu açıklamalarında ABD ile Venüs’e yönelik Venera-D adı verilen ortak bir görev gerçekleştireceklerini hatırlatan Dmitry Rogozin, bunun dışında Venüs’e bağımsız bir uzay görevi de gerçekleştireceklerini duyurdu.

Her şeye rağmen Rogozin, bilim insanlarının Venüs’ün atmosferinde hayat bulunabileceği yönündeki fikirlerine katılmadığını belirtirken, “(Rus) uzay aracı gezegen(Venüs) hakkında yeterince bilgi topladı. Orası cehennem gibi” ifadelerini kullandı.